La Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional (CPI) le respondió al gobierno de Nicolás Maduro este viernes 18 de noviembre.

Esta misma semana, Miraflores presentó tres solicitudes y una reparación ante la Sala. En ellas pedía que los estados que denunciaron al gobierno ante la CPI no participaran en la investigación; que las víctimas sólo pudieran presentar opiniones a través de la Oficina de Protección a las Víctimas y se le diera plazo de tres meses para responder a los observaciones del fiscal Karim Khan.

También presentaron la reserva de solicitar una audiencia para exponer sus alegatos sobre el reinicio la investigación contra el gobierno de Maduro.

En el año 2018, la Fiscalía de la CPI decidió iniciar una investigación preliminar contra Nicolás Maduro por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad, durante la represión a las protestas antigubernamentales de 2014. El proceso avanzó con la decisión en 2021 de cerrar esta etapa y avanzar a la investigación, que no ha continuado por peticiones de Miraflores.

Un sí y dos no

La Sala de Cuestiones Preliminares sólo concedió una de las peticiones del gobierno: tendrán un poco más de tres meses para responder a las objeciones de Khan. Sus descargas deben presentarse con un plazo máximo hasta el 28 de febrero de 2023.

Sin embargo, le dijo a Miraflores que no se pronunciará sobre la petición de no intervenir a los cinco países que denunciaron al gobierno en septiembre de 2018 (Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Perú y Paraguay); son cinco porque Argentina se retiró.

Decidieron no hacerlo porque no hay solicitud de alguno de estos países de participar o no en la etapa de investigación. Además, abrieron la puerta a pronunciarse si había posteriormente una petición de estas naciones.

Víctimas sí podrán hablar

El gobierno pidió que las víctimas no hablaran directamente. A esto, la Sala dijo que no. En cambio, llamó a las víctimas directamente, o a través de sus representantes, a pronunciarse sobre si debe o no continuar la investigación como pidió Khan.

«La Sala de Cuestiones Preliminares invita a las víctimas y a sus representantes legales a presentar sus opiniones e inquietudes sobre la Solicitud del Fiscal; y a la Sección de Protección y Reparación de las Víctimas para recopilar dichos puntos de vista e inquietudes como se establece en el párrafo 11 de la presente resolución, y transmitirlos a la Sala, junto con el informe, a más tardar el 21 de marzo 2023 a más tardar», fallaron.

Igualmente le dio la oportunidad al fiscal Karim Khan a responder, si así lo desea su oficina, a los alegatos que el gobierno debe presentar antes del 28 de febrero del próximo año. El plazo de respuesta para el funcionario de la CPI será hasta el 21 de marzo de 2023.