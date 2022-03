Vecinos de Riverside siguen sin soluciones, a un mes del incendio en Cine Città

Vecinos del edificio Riverside, ubicado en Colinas de Bello Monte, siguen sin obtener soluciones luego de que un incendio en el negocio mayorista de Cine Città causara graves daños a la estructura residencial, el 31 de enero de 2022.

A 30 días del siniestro, propietarios exigen una respuesta inmediata de la empresa y denuncian que no hay informes oficiales de las autoridades sobre el verdadero estado de la edificación.

«Ha ido mucha gente a hacer inspecciones y no hay un informe oficial por ninguna parte. Nadie ha dicho si las bases del edificio están bien o no, si las paredes están en buenas condiciones, si se puede reparar o hay que declararlo inhabitable. Nosotros desconocemos cuál es el resultado de todas las experticias que han realizado hasta el momento», dijo un residente, que quiso resguardar su identidad.

Algunos explicaron a Efecto Cocuyo que debieron contratar los servicios de un bufete jurídico, debido al silencio de Cine Città a sus solicitudes. A mediados de febrero, el abogado que los representa organizó una reunión con el equipo legal de la compañía y presentó una propuesta de indemnización, a petición de 21 dueños de los apartamentos de Riverside, ubicado en el este de Caracas, en el municipio Baruta.

«De eso ya han pasado aproximadamente 15 días y no hemos recibido ninguna respuesta. Hasta ahora no han dicho si aceptan esa propuesta o proponen reparar el edificio. Hay mucha oscuridad alrededor de todos esto y nos recomendaron no dar declaraciones públicas», dijo otro vecino que no reveló su nombre, este 2 de marzo.

Las palabras del alcalde de Baruta

El viernes 18 de febrero, el alcalde del municipio Baruta, Darwin González, afirmó que «un número importante» de vecinos de Riverside fueron indemnizados, en una entrevista para el canal Globovisión. Sin embargo, estos explicaron a Efecto Cocuyo que la mayoría no ha recibido ningún pago por daños y perjuicios.

«Esas fueron declaraciones desafortunadas del alcalde y es completamente falso. Hay muy pocos que han negociado directamente con ellos, sobre todo inquilinos que tenían una situación bien particular, porque no son propietarios y no perdieron inmuebles sino enseres», comentó un residente, que no quiso ser identificado.

#DarwinGonzález, alcalde de #Baruta, dijo este viernes #18feb que “un número importante del edificio de Riverside, fueron indemnizados”. Debido al incendio de #CineCittá el #1feb, González dijo que apoyará a “los vecinos hasta que la totalidad los indemnicen”. pic.twitter.com/9U5EfFnuQw — Ararauna (@ararauna_ve) February 18, 2022

Así mismo, indicó que la Alcaldía de Baruta se comprometió a organizar una reunión cuando hubiese un informe oficial de bomberos o funcionarios de seguridad, para leer los resultados públicamente.

«Eso no se ha hecho y no hemos recibido ningún tipo de comunicación por parte del alcalde», puntualizó.

Residentes del edificio San Martín, que queda justo detrás de Riverside y Cine Città, también han solicitado a la alcaldía soluciones. Aseguran que el olor que sale de las estructuras está provocando afecciones respiratorias a varios habitantes del sitio.

Desde el día 31-01-2022 los vecinos del edificio San Martin, ubicado en Colinas de Bello NO hemos podido volver de manera sana a nuestros hogares, luego que ocurriera el incendio en los galpones de Cine Citta, ya que no cuadran las experiencias de los bomberos ni el cicpc 🧵 pic.twitter.com/yM4ywfLUDZ — Libertad!! (@verocaastro5) February 16, 2022

Lo que ocurrió

El 31 de enero se registró un incendio de gran magnitud en el negocio mayorista Cine Città, que también afectó a la tienda de tecnología Canguro y al edificio residencial contiguo, de siete pisos, llamado Riverside. Más de cinco horas tardaron los bomberos en apagar las llamas, desde las 5:00 p.m. de ese lunes hasta las 3:00 a.m. del martes.

Al menos 32 familias resultaron afectadas. Un niño de 11 años de edad sufrió quemaduras en el 20 % de su cuerpo sin que la compañía se responsabilizara por los gastos médicos. Vecinos no solo perdieron muebles y electrodomésticos, sino documentos de identidad.

«En ningún momento hubo ni siquiera una disculpa pública en redes sociales. Nadie en el edificio se buscó esta situación. Nosotros estábamos tranquilos en nuestras casas cuando empezó a prenderse todo y varios casi perdemos la vida. Lo que queremos es una respuesta acorde a la magnitud de lo que nos sucedió», expresó una vecina, que prefirió permanecer en anonimato.