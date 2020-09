Restituyen servicio eléctrico en zonas de Caracas tras 60 horas sin luz #25Sep - Efecto Cocuyo

60 horas sin luz. La noche de este viernes 25 de septiembre a algunos sectores de la Gran Caracas que estaban sin servicio eléctrico desde el miércoles 23 de septiembre les restituyeron el servicio.

La Florida, La Campiña, Las Delicias, Colinas de Bello Monte, Sabana Grande, Los Cedros y Chacaíto eran algunas de las zonas afectadas por los cortes que ocurrieron el miércoles.

Pasaron 60 horas sin luz. Al menos este fue el caso de Saraí Coscojuela quien dijo en su cuenta de la red social Twitter que había regresado la electricidad a su hogar.

Este jueves conversó con Efecto Cocuyo para relatar las continuas fallas eléctricas que vive en su zona, en La Florida, del municipio Libertador en Caracas.

“Nunca habían sido tantas horas, antes volvía en la madrugada o en la mañana. Ahorita ni siquiera sabemos si va a volver. Ya estoy pensado en que serán días”, dijo el 24 de septiembre y volvió tras 60 horas sin luz.

No obstante, cerca de La Florida, en los edificios de la Misión Vivienda de la avenida Libertador, a las 9:30 de la noche continuaban sin servicio.

Aunque a esa localidad le restablecieron el servicio, la noche de este viernes hubo un bajón que se reportó en Caracas y otros 16 estados del país.

El bajón se reportó en estados de las zonas oriental, centro y occidente de Venezuela. Regiones como Anzoátegui, Aragua, Lara, Táchira, Zulia, Carabobo, Guárico, Miranda (Guarenas y Guatire), Trujillo, Barinas, Mérida, Cojedes, Nueva Esparta y Vargas, reportaron la falla.

La periodista Lorena Bornacelly escribió en su Twitter las calamidades que viven en Táchira por los apagones.

Una usuaria en Twitter le respondió que en Capacho tenían 22 horas sin servicio eléctrico.

“En #Capacho #Libertad hay sectores que tenemos 22 horas sin electricidad, desde esta madrugada casi a las 12:30am nada. Sólo tenemos la luz de la luna de esta noche.. #SinLuz”, escribió la tuitera Ana Karina.

El Observatorio Internacional de Internet, Netblocks, señaló que hubo un corte de energía en gran parte de Venezuela.

“Los datos de conectividad a Internet en tiempo real muestran una recuperación parcial”, detallaron a las 8:00 de la noche de este viernes 25 de septiembre.

Confirmed: Power outage registered across much of #Venezuela including parts of Caracas for the second time in a week, from ~7:30 pm local time; real-time internet connectivity data show partial recovery #SinLuz #Bajón #25Sep 🕯📉 pic.twitter.com/GHXZn227Vl

— NetBlocks.org (@netblocks) September 26, 2020