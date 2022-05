Representantes estudiantiles de la UCV esperan amplia participación en elecciones tras dos años de pandemia 

Planchas estudiantiles de la Universidad Central de Venezuela (UCV) se preparan para medirse en las próximas elecciones previstas para el 25 de mayo, en las que se escogerán a los dirigentes de la casa de estudios. Representantes afirmaron que esperan una amplia participación de votantes, a pesar de que la deserción universitaria supera el 40 % y que la institución permanece con un esquema semipresencial.

«Actualmente estamos con un 45 % de virtualidad e intentamos recuperar la presencialidad. Nosotros como estudiantes tenemos un compromiso con la universidad y siempre va a ser defenderla y ser partícipe de ella. En consecuencia, le doy un porcentaje de un 60 % de participación al próximo miércoles», expresó este 20 de mayo Inyer Bellorin, candidato a la secretaría general de la Federación de Centros Universitarios (FCU) por la plancha La U que soñamos.

Sebastián Horesok, aspirante a presidente de la FCU por la plancha Vive La U, aseguró que el proceso es vital para que los jóvenes logren un punto de encuentro y puedan recuperar los espacios del campus, abandonados debido a la pandemia del coronavirus que llegó al país en marzo de 2020.

«Si bien son unas elecciones totalmente atípicas por la falta de presencialidad y el descontento hacia las autoridades, los estudiantes entienden que esto es vital para elaborar un nuevo modelo de universidad. Van a movilizarse y a participar, porque el 25 es el primer paso. En esta campaña nos hemos dado cuenta que en la UCV se ve otro ambiente distinto, gracias a la presencia de grupos políticos y a profesores que se han animado a dar clases», dijo Horesok a Efecto Cocuyo.

El 25 de mayo los estudiantes de la UCV elegirán 47 centros de estudiantes, 22 consejeros de facultad, 3 consejeros universitarios y la composición del FCU. Estos comicios son los primeros en realizarse en la casa de estudio, después de un período de tres años.

Los estudiantes proponen

Tanto La U que Soñamos como Vive la U indican que su principal propuesta de cara a las elecciones es el retorno pleno de las 47 escuelas de la UCV a la presencialidad. Actualmente, la universidad cuenta con 11 facultades, de las cuáles nueve se ubican en Caracas, la capital del país.

«¿Cómo lo vamos a lograr? Ejerciendo las presiones necesarias en todos los órganos de gobierno y cogobierno, desde cada consejo de facultad, cada consejo de escuela, cada centro de estudiantes y la FCU, buscando dar soluciones al estudiantado. Hoy, la gente se cansó de las ruedas de prensa donde los largos discursos no brindan soluciones», afirmó Sebastián Horesok, quien también se desempeña como presidente del Centro de Estudiantes de la Escuela de Estudios Políticos,.

Señaló que otro de sus objetivos es la defensa de la autonomía universitaria mediante una representación estudiantil activa. Agregó que es necesario restituir beneficios estudiantiles como el transporte y el comedor.

Los estudiantes del núcleo de Cagua de la UCV denuncian que ante el estado de profundo deterioro que presenta su recinto de estudios, es imposible volver a una presencialidad de no ser atendido su reclamo. #DerechosUniversitarios https://t.co/DDyHDBIv6G pic.twitter.com/vS4aUMnddw — Aula Abierta (@AulaAbiertaVE) May 20, 2022

El candidato a la presidencia de la Federación de Centros Universitarios por La U Que Soñamos y consejero universitario, Jesús Mendoza, expresó que el equipo propone tratar de aprovechar y explotar los recursos de la Organización de Bienestar Estudiantil (OBE), como las consultas médicas y psicológicas.

«Es una organización que ha tratado de cubrir diferentes necesidades de estudiantes pero que, lamentablemente por la crisis presupuestaria, no ha podido. La salud mental del estudiante universitario se ha visto muy afectada porque han sido dos años de paralización académica y OBE ha tratado de atender el problema, pero no da abasto para más de 10 mil inscritos», apuntó.

Mendoza agregó que, para lograrlo, la plancha plantea hacer enlaces con la cooperación internacional y la empresa privada, para intentar conseguir mejores condiciones para los estudiantes.

#18May Dirigentes estudiantiles se pronuncian de cara a las elecciones del próximo 25 de mayo en la Universidad Central de Venezuela (UCV).📹 pic.twitter.com/QYAiBfotHL — Nicmer Evans (@NicmerEvans) May 18, 2022

Tanto Vive la U como La U que Soñamos apuestan por la renovación de las máximas autoridades de la UCV, cuyos mandatos se encuentran vencidos desde hace más de 10 años, pues no se han realizado elecciones debido a la promulgación de la Ley Orgánica de Educación (LOE) en 2008 y la suspensión de la realización de elecciones universitarias en 2011.

Innovación para la UCV

Inyer Bellorin aclaró que una de las banderas de La U que Soñamos es la innovación para la UCV, que lleva más de 300 años funcionando.

«Por lo tanto, se debe hablar de la operatividad de la tecnología de nuestra universidad. En segundo lugar, creemos que hay una necesidad de incentivar dentro de la institución el emprendimiento: el estudiante debe ser incorporado al sector empresarial como emprendedor. Debe ser incorporado para que su economía se estabilice y no dependa de una beca. Para nadie es un secreto que algunos han tenido que renunciar a sus carreras para poder sostenerse económicamente», dijo.

Puntos económicos también fueron discutidos desde Vive la U, quien recuerda que la universidad no debería depender exclusivamente del Estado.

«Otra propuesta nuestra es un modelo mixto, donde no solo se dependa exclusivamente del Estado sino que pueda contar con la participación de la empresa privada, organizaciones no gubernamentales, institutos de estudios políticos, sociales y económicos, para lograr una universidad del primer mundo. Pero eso solo se presentará durante un proceso de renovación», comentó Horesok a Efecto Cocuyo.

Irregularidades en el proceso

El 15 de mayo, dirigentes de Vive la U denunciaron irregularidades en las listas de candidatos publicadas por la Comisión Electoral de la UCV. Señalaron que no aparecían todas las opciones inscritas en el listado para participar en las elecciones, dejando al menos a cinco escuelas sin posibilidad de escoger a sus representantes.

Luego de presión ejercida por los estudiantes a la comisión, la lista fue revisada y nuevamente publicada el 19 de mayo, con los nombres faltantes.

Por otro lado, Jesús Mendoza dijo a Efecto Cocuyo que han ocurrido irregularidades por parte del represente estudiantil ante la comisión, cuando el 10 de mayó se admitió presuntamente unas carpetas extemporáneas de tiempo de inscripción.

«Estas carpetas fueron guardadas en una caja por el profesor Carlos Martín, presidente de la comisión electoral, para discutir su ingreso. Lamentablemente, el bachiller Roangel Ojeda abre esta caja sin previa autorización y ahí empiezan las irregularidades en el proceso», explicó.

Comentó que el Consejo Universitario y el representante estudiantil ante la comisión no están blindando el proceso electoral, pero que esta no puede ser una justificación para no ir a comicios el 25 de mayo.

«Hay que tratar de que sea un proceso transparente. No nos podemos dar el lujo de que haya irregularidades», dijo Mendoza.

De cara al 25 de mayo

La Universidad Central de Venezuela (UCV) se enfrenta a una crisis que abarca varios ámbitos. Estudiantes que han retomado sus carreras se encuentran ante una casa de estudios que sufre de graves problemas presupuestarios, con profesores que se niegan a volver por los bajos salarios y sin dotación de implementos de bioseguridad.

«Tenemos un número importante de escuelas que aún no han retomado la presencialidad. Esto hace que el interés del ucevista no sea el mismo. Nosotros como dirigencia tenemos que hacer que se recuperen estos espacios», indicó Mendoza.

Hoy #18May el Aula Magna de la UCV suma 796 días clausurada bajo la presunta contaminación por hongos, pero ni las autoridades de la universidad, ni de la comisión presidencial han dado un informe real de dichos hongos Mientras las graduaciones continúan en Plaza Cubierta pic.twitter.com/LQZ95P7o3S — Viva la UCV (@VivaLaUCV) May 19, 2022

Estudiantes prontos a graduarse reclaman a las planchas no pronunciarse de forma clara ante la clausura temporal, por presunta infestación de hongos, del Aula Magna, sitio históricamente designado para organizar los actos de grado.

Frente a todas las problemáticas existentes, las elecciones del último miércoles de mayo se realizaran aún con la presencia de trabajadores de la «Comisión presidencial» creada por Nicolás Maduro en 2021 y destinada a rehabilitar los espacios de la UCV, bajo la supervisión del Ministerio de Obras Públicas.