Rafael Uzcátegui recibe premio franco-alemán de DDHH 2021

Las gobiernos de Francia y Alemania otorgaron el Premio Franco-Alemán de DDHH al coordinador de Provea, el venezolano Rafael Uzcátegui, este viernes 10 de diciembre. El reconocimiento se realizó en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos.

El galardón fue entregado en el municipio Baruta, en Venezuela, por parte de los embajadores de estos dos países europeos en Caracas.

Uzcátegui, quien es sociólogo y cuenta con más de 30 años de activismo en Venezuela, agradeció a los gobiernos alemán y francés por la distinción atribuida en medio de la pandemia del COVID-19.

«La profundización de la emergencia humanitaria compleja y la ratificación que han ocurrido entre nosotros crímenes contra la humanidad, hace que cada mañana me despierte con la sensación que no estamos haciendo lo suficiente, que necesito más y mejores herramientas para ayudar a quienes lo necesitan. Y aunque me ruborizo al pensar mi nombre fue seleccionado, y lo retribuiré con un mayor esfuerzo de mi parte, interpreto que lo que Francia y Alemania están reconociendo hoy es el esfuerzo grupal del gremio del que soy parte», indicó en un breve discurso.

Felicidades a Rafael Uzcátegui @fanzineo que recibió hoy, 10 de diciembre, Día internacional de los #DDHH, el premio franco-alemán de los derechos humanos y del Estado de derecho junto a otros 14 defensores de los DDHH en el mundo. pic.twitter.com/OHReHJU3GA — Francia en Venezuela (@EmbaFrancia) December 10, 2021

Respuesta positiva

Destacó que hay una respuesta positiva frente a las vulneraciones de derechos humanos registradas en Venezuela, que va desde la asistencia humanitaria a la realización de informes. También recordó la cultura de cooperación y solidaridad que aún se mantiene entre los venezolanos.

«El haber tenido ciclos de menores penurias económicas, al compararnos con nuestros países vecinos, logró construir una cultura igualitarista y solidaria, que nunca fue perfecta, pero que nos permitió incorporar la fraternidad a la identidad de lo que era ser un venezolano o venezolana. Hoy hemos hecho de la defensa de los derechos humanos no sólo una vocación, sino un estilo de vida», señaló Uzcátegui.

El premio franco-alemán de DDHH es entregado todos los años, usualmente en diciembre, y reconoce las actividades y los proyectos enfocados a divulgar, defender y proteger los Derechos Humanos en distintos países. Al igual que Rafael Uzcátegui, otros 14 personas fueron premiadas en todo el mundo.

"Rafael Uzcátegui es un referente entre los actores de la promoción y defensa de los DD.HH. La defensa de derechos requiere de hombres y mujeres genuinos en sus tareas y estamos seguros de que él es uno de ellos." Embajador Daniel Kriener, entrega del Premio 🇨🇵🇩🇪 de #DDHH pic.twitter.com/AlT6iSe83y — Embajada de Alemania en Venezuela (@AlemaniaVzla) December 10, 2021

Movilizarse por los derechos de los venezolanos

El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) es una ONG venezolana independiente que se dedica a promover los derechos de las personas en Venezuela, reconocida a nivel internacional desde 1993.

Actualmente, Uzcátegui se desempeña en el puesto de coordinador general, desde donde ha participado activamente en distintos proyectos importantes que abarcan temas como la migración forzosa, la persecución política, la crisis sanitaria, entre otros.

La Embajada de Francia elogió la labor valiente e incansable de Provea en documentar, educar y asesorar a víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela. En noviembre de este año, la Corte Penal Internacional decidió investigar al país por crímenes de lesa humanidad, que han afectado a millones de familias.

«Los activistas, como seres humanos que somos, estamos tan rotos como el resto de los venezolanos, con muchos de nuestros seres queridos afuera y haciendo malabares para lidiar con la incertidumbre y el sentimiento de pérdida de cada día. Este reconocimiento, que es de todos y para todos mis colegas, nos hace sentir este Día Internacional de los Derechos Humanos menos solos y consolados en nuestros dolores secretos y profundos», expresó Uzcátegui.

La directora general de Efecto Cocuyo, Luz Mely Reyes, recibió este premio internacional en diciembre del año 2019, por su trabajo en defensa de la libertad de expresión.

«Desde 2016, se concede este premio anual a personalidades que hayan contribuido de manera excepcional a la protección y la promoción de los derechos humanos y el Estado de derecho en su país y a nivel internacional. Este premio recuerda el compromiso constante de Francia y Alemania con los derechos humanos y el Estado de derecho y contribuye a reforzar su cooperación en este ámbito», destacan ambos gobiernos sobre este galardón.