Quiénes son los estadounidenses liberados por el gobierno de Maduro este #1Oct

Este 1 de octubre el gobierno de Nicolás Maduro liberó a siete estadounidenses en un «canje» por los sobrinos de Cilia Flores, acusados de narcotráfico en Estados Unidos. Entre los excarcelados se encuentran cinco empleados de Citgo, un ex marine y un ciudadano de Florida.

Se trata de Jorge Toledo, Tomeu Vadell, Alirio Zambrano, José Luis Zambrano y José Pereira, condenados a penas de entre 8 y 13 años de prisión desde 2020; también fueron liberados el ex marine Matthew Heath, acusado de «espionaje», y Osman Khan, quien residía en Florida.

Toledo, Vadell, los Zambrano y Pereira son cinco de los seis trabajadores de la filial Citgo arrestados en 2017, luego de que viajaran a Venezuela para asistir a una reunión en la sede de Petróleos de Venezuela (Pdvsa). Fueron procesados por cargos de corrupción.

❎ Jorge Toledo

Toledo se graduó en la Universidad Simón Bolívar, ubicada en la capital de Venezuela, e hizo una maestría en Administración de Empresas en la Universidad de Miami. Su carrera inició en 1986 en Exxon Chemical. Once años más tarde ingresó a trabajar en Citgo Lubricants de Florida. En 2006, él y su familia obtuvieron la ciudadanía estadounidense.

En 2014, se convirtió en gerente de Crudo y Abastecimiento en la compañía. En 2017 ya era el vicepresidente de Suministro y Marketing, donde supervisaba el comercio de hidrocarburos.

«Jorge es un atleta de toda la vida y ha completado varios maratones. También ha sido un voluntario activo de CITGO en la comunidad de Houston. Lo más importante es que siente pasión por su esposa, Carmen, y sus hijos, Carlos e Isabella», indica su perfil en la página oficial de la Coalición CITGO6, una web creada por amigos y familiares de los detenidos estadounidenses en Venezuela.

❎ Tomeu Vadell

Vadell es un ingeniero de 63 años, nacido en Venezuela y con nacionalidad estadounidense. Sus padres provenían de Mallorca, España. La última vez que visitó la isla fue en el año 2015.

Su familia denunció que pasó los primeros 748 días en el sótano de la sede de Dirección General de Contrainteligencia Militar (Digcm) en Caracas, donde sufrió trato inhumano, aislamiento y una desnutrición extrema con una dieta de 600 calorías por día durante 10 meses.

«Esposo de 36 años, padre de tres hijos, abuelo, hermano e ingeniero de carrera de 35 años permanece como rehén en Venezuela. Su familia y su comunidad lo extrañan mucho», expresaron amigos y familiares en redes.

❎ Alirio Zambrano

Zambrano es el exvicepresidente y gerente general de la refinería Corpus Christi. Empezó a estudiar Ingeniería Mecánica en la Universidad Estatal de Luisiana en 1981. En 1999 ingresó como gerente de proyectos en la refinería Citgo Lake Charles, mientras cursaba una licenciatura en Ingeniería Química en la Universidad Estatal de McNeese.

En 2004 obtuvo la nacionalidad estadounidense. En 2014 fue trasladado a la refinería de Citgo Corpus Christi. Posteriormente fue asignado en Aruba hasta mediados de 2017. Ese mismo año promovió varios programas de becas en Texas A&M Corpus Christi, Texas A&M Kingsville y Del Mar College para apoyar a los estudiantes en situaciones vulnerables.

«Durante su tiempo en Corpus Christi, lideró esfuerzos de limpieza de costas como Caring for our Coast, esfuerzos de alfabetización como la campaña Read for the Record y una multitud de eventos de recaudación de fondos para causas comunitarias locales», reza la página de la Coalición CITGO6.

❎ José Luis Zambrano

José Luis Zambrano se desempeñaba como vicepresidente de servicios compartidos en Citgo. En 1991 se graduó de la Universidad Estatal de Luisiana en Ingeniería Industrial. Poco después viajó a Venezuela para trabajar en Pdvsa. Cinco años más tarde contrajo matrimonio y en 1999 regresó a Estados Unidos, esta vez para laborar en Citgo Asphalt en Filadelfia, Pensilvania.

En 2007, la familia se mudó a Katy, Texas. José Luis obtuvo la doble ciudadanía estadounidense en 2012. Actualmente tiene dos hijas.

«José Luis y su esposa tienen lazos profundos con la comunidad de Katy, donde su esposa trabaja como agente de bienes raíces», indican sus familiares en redes sociales.

Lea más en: ONG informan excarcelación de Gustavo Cárdenas, uno de los seis exejecutivos de Citgo

❎ José Pereira

Su nombre completo es José Ángel Pereira Ruimwyik y estuvo vinculado con Pdvsa durante 32 años, desde que en 1985 firmó un contrato con Corpoven, SA, tras graduarse en Administración de Empresas en la Universidad de Oriente de Venezuela. En 2012, obtuvo un Diplomado en Tributación Internacional de la Universidad de Santiago de Compostela en España.

En 2017 fue nombrado director ejecutivo interino de Citgo Petroleum, un cargo que ocupaba hasta que fue encarcelado. La familia de Pereira se vio obligada a huir del país por presuntas “demandas de extorsión y amenazas de secuestro”, según han denunciado.

Su mujer y sus hijos viven de los ahorros del ejecutivo, pero en enero de 2021 confesaron que estaban atravesando una época “extremadamente difícil” por la incertidumbre económica y el “estrés emocional” que ha supuesto esta situación para toda la familia.

Lea más en: ¿Quiénes son los 6 ejecutivos de Citgo encarcelados por la justicia venezolana?

❎ Matthew Heath

Heath es conocido como un exmiembro del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, especializado en inteligencia de señales. También laboró para MVM Inc, una contratista de seguridad privada con sede en Virginia.

En septiembre de 2020 fue arrestado junto a otras cinco personas en la vía entre Coro y Maracaibo, en el occidente de Venezuela. Autoridades venezolanas indicaron que organizó planes para atacar instalaciones petroleras y eléctricas, puesto que para el momento de su detención se le incautaron varias armas de alto calibre.

Entre los hallazgos de los cuerpos de seguridad presuntamente estaban un lanzacohetes At4, una ametralladora Uzi y explosivos C4, además de fotografías de una refinería de petróleo de Falcón y efectivo en dólares.

Se le atribuyeron cargos de terrorismo y tráfico de armas. Además, fue señalado de espía. Sin embargo, su abogado siempre sostuvo que las acusaciones eran falsas.

❎ Osman Khan

Finalmente, Osman Khan tiene 24 años, se graduó de la Universidad de Florida y trabajaba de forma remota desde Bucaramanga, en Colombia, en casa de un amigo. Fue detenido en enero de 2022, al cruzar la frontera con Venezuela, sin cargos realmente claros. Intentaba visitar a la familia venezolana de su novia, indican sus parientes.

Familiares apuntaron que fue sometido a intensas torturas, como ahogamiento o descargas eléctricas. Señalaron que cuerpos de seguridad venezolano lo mantuvieron privado de alimentos. Explicaron que se trataba de una «extorsión» de parte de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), que inicialmente les pidió al menos 600 dólares para dejar que Khan se comunicara con Estados Unidos.

«Esto es muy difícil para mí. Hacer esto me pone nerviosa, no les voy a mentir. Pero quiero hacer esto porque quiero que el público sepa que Venezuela tienen como rehén a un niño. Mi hijo es solo un niño», dijo Tania Valdés, la madre del joven.