¿Qué hacer si se es detenido en un alcabala?

Son muchos los ciudadanos que denuncian a través de redes sociales que han sido víctimas de extorsiones cuando son detenidos en algún punto de control o alcabala policial o militar. En muchos de esos puestos de seguridad, que se encuentran a lo largo y ancho del país, las personas afirman que han sido objetos de la llamada “matraca” por no tener un documento en regla o simplemente por antojo del uniformado que la conforma.

Pero, aunque una jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia permite a los funcionarios tener la capacidad requisar vehículos o a las personas, el ciudadano tiene derechos que debe conocer para no ser víctima de una extorsión o un maltrato.

Mosca la alcabala d San Carlos, antes de la autopista J.A Paez, y la q esta llegando a Acarigua por la vía de Cabudare allí un policía el "cambeto" me quitó lo poco que tenía 5$ mi único delito no tener los trimestres del carro.Ya lo tenía grabado y me obligó a borrar el vídeo