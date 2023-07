Próximo año escolar comenzará otra vez con protestas, advierte la FVM

Los docentes en Venezuela comenzarán el próximo año escolar con protestas si el Estado no responde a sus demandas salariales, advirtió este 26 de julio la presidenta de la Federación Venezolana de Maestros (FVM), Carmen Teresa Márquez. Agregó que desde enero y hasta julio de 2023 se registraron 3.185 movilizaciones de educadores en todo el territorio nacional por los bajos salarios.

«Culminamos un año escolar en pésimas condiciones, un año nunca visto en la historia de Venezuela. No puede vivir un maestro cuando tiene un déficit del 94,5 % del precio de la canasta básica alimentaria, que cuesta 511 dólares», dijo Márquez en rueda de prensa.

Actualmente, de acuerdo con las tablas salariales oficiales, un docente de nivel VI (el más alto) que trabaje 40 horas gana alrededor de 0,50 dólares diarios y 15,22 dólares mensuales, que equivalen a 450,7 bolívares. Aunado a ello, los beneficios laborales fueron reducidos en marzo de 2022 con la aprobación del instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre).

Además, la FVM denunció que trabajadores estatales acosa a los profesores que trabajan en dos entes públicos para que renuncien al bono de alimentación en uno de los dos trabajos.

Carmen Teresa Márquez tildó el año escolar 2022-2023 de “accidentado”.

Márquez también recordó que el 12 de julio los maestros y otros trabajadores públicos entregaron un documento en la Vicepresidencia del país, donde explicaban todos los problemas que afectan al magisterio, entre ellos la violación de las convenciones colectivas y la falta de seguridad social. No obstante, no han recibido respuesta sobre ese pliego.

«El magisterio sigue en protesta. El diálogo está agotado. Esperamos que la Vicepresidencia nos dé la reunión. La paz escolar la garantiza el gobierno nacional», dijo la presidenta de la organización.

Una crisis sin precedente

La FVM reportó que el 40 % de los centros educativos del país están medianamente funcionando, con infraestructura en mal estado y sin programas de bienestar estudiantil, tales como el Plan de Alimentación.

Por otro lado, criticó la modalidad llamada «horario mosaico», promovida incluso por las Zonas Educativas, que permite a los docentes dar clases solo dos jornadas a la semana (a veces solo una) para que el resto los días puedan dedicarse a ganar ingresos por otras vías o trabajos. Márquez comentó que los maestros hicieron «un gran esfuerzo» para no abandonar las escuelas por completo.

Indicó que el silencio del gobierno de Nicolás Maduro frente a esta crisis supone la violación del derecho de los niños, niñas y adolescentes venezolanos a acceder a una educación de calidad, contemplado en el artículo 103 de la Constitución de la república.

La FVM indicó que los niños venezolanos avanzan de nivel sin cumplir los requisitos necesarios.

Este año, la federación realizó un estudio en varias ciudades de Venezuela para determinar el nivel de conocimientos adquiridos por estudiantes de sexto grado. Los resultados son graves y preocupan a los miembros de la organización, apuntó Márquez.

«Los niños no están aprendiendo. El 90 % de los niños no respondieron en las áreas de Castellano, Matemática o Ciencias. Están saliendo mal preparados, no hay calidad de educación. Le hacemos un llamado a los padres y representantes. Si no hay respuesta para el salario de los docentes ni el mejoramiento del sector educación, el año escolar comenzará con protestas», informó.

No hubo clases en Barinas

Márquez se pronunció sobre la emergencia educativa en los estados del interior del país. El caso más grave es el de Barinas, ubicado al suroccidente, donde por lo menos el 90 % de las escuelas dejaron de dar clases por cuatro meses debido a que los profesores se mantuvieron protestando en las calles.

«En Barinas el año se perdió. Ahí no hay reprogramación, ahí el gobierno tiene que responderle a los padres por qué no hubo clases. Es el gobierno el responsable de cómo se encuentra la educación en este momento», dijo. «El gobierno está obligando a pasar a los jóvenes sin haber tenido clase o haber escuchado un día de clase, porque ni online por los problemas de Internet».

Comentó que los más afectados por los centros educativos inactivos son los niños, niñas y adolescentes de zonas populares, cuyos padres no tienen las posibilidades económicas de costear colegios privados.

Expresó que los dirigentes sindicales están dispuestos a sentarse y dialogar con el gobierno de Maduro, pero hasta ahora no ha habido disposición desde la parte estatal. No obstante, aclaró que hasta ahora la FVM no ha contemplado un paro total de todos los profesionales de la educación.

«Estamos haciendo todas las diligencias, seguimos en la lucha. Pero decretar una huelga (paro), sería lo último. Esas son medidas que hay que pensarlas muy bien, hay que ver todas las estrategias, que esté todo consolidado en el país, que los docentes entiendan qué es un paro, en el que no cobran. Sería la última medida que nosotros pudiéramos utilizar», puntualizó.