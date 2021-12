Personalidades mexicanas y fanáticos lloran la pérdida del rey de las rancheras, Vicente Fernández, quien falleció este domingo, 12 de diciembre, después de varias semanas ingresado en el hospital tras una caída en su casa.



«Transmito mi pésame a familiares, amigos y millones de admiradores de Vicente Fernández, símbolo de la canción ranchera de nuestro tiempo, conocido y reconocido en México y en el extranjero», publicó en Twitter el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.



Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, estado natal de Fernández, también lamentó el fallecimiento de su paisano con una imagen en la que aparecen ambos y dijo que «México y Jalisco están de luto«.



«La leyenda que con su talento le dio voz a los sentimientos de millones en todo el mundo nos deja como uno de los íconos más grandes de la música y mexicanidad. Q. E. P. D. Vicente Fernández, nuestro Charro de Huentitán. No dejaremos de aplaudir», escribió el gobernador.



Dentro de la política mexicana, también el secretario de Turismo, Miguel Torruco, compartió un collage de fotografías con el artista, a quien le agradeció haber promovido a México «a través de la música ranchera a nivel internacional».



Y de la internacionalización del mariachi da prueba el tuit del presidente de Colombia, Iván Duque, en el que el mandatario mencionó que «Fernández fue un verdadero genio del folclor y la música de nuestra región».



La cuenta oficial de la Secretaria de Cultura lamentó también el fallecimiento. «El cantante de música ranchera y actor mexicano con una trayectoria en los escenarios de más de 50 años, en los que grabó más de 100 álbumes y filmó más de 30 películas. Su poderosa voz seguirá resonando», publicaron en Twitter.



La artista española afincada en México Natalia Jiménez escribió en su instagram, junto a una imagen del artista: «Hoy se nos fue el último de los más grandes intérpretes de la música regional mexicana, Don Vicente Fernández. Mis más sinceras condolencias a su familia y seres queridos».



Uno de los artistas cuya carrera impulsó Fernández, Cristian Castro, hijo de la célebre actriz Verónica Castro, público una imagen de ambos con traje charro sobre un escenario y le dijo adiós a quien denominó «capitán» y lo consideró amigo, además de «familia» de su padre y de su madre».



«Estoy con el corazón roto. Don Chente conmigo fue un ángel toda la vida. Él me quiso mucho y yo a él. Siempre que iba a Guadalajara venía a mis conciertos y lo único que me consuela el alma en este momento es que cada vez que nos veíamos le decía lo importante que era para mí. Todo mi amor y fuerza para su familia y todos los que sufrimos esta gran pérdida», escribió el puertorriqueño Ricky Martin en su cuenta de Instagram.



El cantautor argentino, naturalizado venezolano, colombiano y dominicano Ricardo Montaner dijo en redes sociales que el legado «infinito» de Chente «seguirá sonando en los corazones de millones».



Vicente Fernández contaba con la admiración de artistas de múltiples géneros y nacionalidades.



Maluma escribió «seguirás siendo ‘EL REY'». Un abrazo lleno de fuerza a su familia que tanto quiero», y su paisana Yuri dijo: «Con el alma entristecida hasta el fondo, lamentamos la partida de la institución más grande de la música mexicana para el mundo… Dios me dio el privilegio de compartir el escenario junto a esta gran leyenda… Gracias Vicente Fernández por el legado inigualable de su música. Hasta siempre nuestro Charro de Huentintán».



Incluso el boxeador Julio César Chávez compartió una fotografía en la que aparecen ambos abrazados.



«Ya estás con Dios, mi querido viejo. Te fuiste el día de la Virgen de Guadalupe, me queda ese orgullo tan grande de que me dijiste que yo era el único al que pudiste cantarle el himno en una pelea. Te quiero y gracias por tanto en paz descanse Don Vicente Fernández», escribió Chávez en Instagram.