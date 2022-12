Plataforma de Banesco continúa presentando fallas este 25 de diciembre

Usuarios en redes sociales reportaron fallas en la plataforma de Banesco desde la tarde del 24 de diciembre. Para la mañana de Navidad la página del banco sigue presentando algunos problemas, informan sus afiliados. Indican que no pueden realizar operaciones de compra ni recargar saldo en sus teléfonos.

Durante la noche del sábado, Banesco admitió en su cuenta oficial de Twitter que sus servicios presentaban errores e informó que estos habían sido solucionados.

«Informamos que la intermitencia en varios de los servicios de nuestra plataforma han sido solucionados. Actualmente, todos los servicios y canales están activos para realizar operaciones. Agradecemos su comprensión por las molestias ocasionadas», publicó.

Que fue lo que arreglaron? pic.twitter.com/YOAQzICLSK — Alberto Damas (@alberdamas) December 25, 2022

A pesar del anuncio, decenas de denuncias aparecieron en Twitter en la mañana de este 25 de diciembre sobre la caída de la plataforma. Para las 10:00 a.m. personas expresan que no pueden realizar transacciones y que, en varios casos, las tarjetas de débito no pasan en los puntos de venta. Sobre ello, el ente bancario no se ha pronunciado hasta el momento.

«¿Cuando se reestablece el servicio?, no puedo recargar, gracias, no es un buen precedente incomunicar a los clientes en Navidad», expresó un usuario identificado como George Morao.

Esto es Falso aún a esta hora, el servicio está por completo inactivo.

Encima que tampoco hay efectivo@BinanceES tarjeta física para #venezuela por favor!! — ♦️ ALEJANDRA MONZON (@alejandramonzon) December 25, 2022

Algunos afiliados también afirman que no pueden ingresar en la plataforma desde sus dispositivos móviles. Señalan que varios se quedaron sin hacer compras y sin poder recibir atención al cliente, debido a que las oficinas de Banesco permanecen cerradas por las fechas festivas.

«Banesco se le cayó la plataforma en todos los sentidos y dejo a cientos de familia sin poder hacer sus compras», expresó un usuario identificado como J Paganino.

Buen dia, yo sere el unico que todavia sigue con problemas para entrar a #Banesco ? — Bitcoin Viral. ⚡️ (@BitcoinViral999) December 25, 2022

El Banco Mundial estima que en Venezuela hay una población de 28 millones de personas. De acuerdo con registros de Banesco, al menos de 4,3 millones de venezolanos son sus clientes afiliados. La entidad también cuenta con 1600 cajeros automáticos en todo el territorio nacional.

Para 2016, se realizaban en promedio 110 millones de transacciones al mes en las plataformas online de la entidad bancaria.