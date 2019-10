PDVSA es la décima compañía más contaminante del mundo

Una investigación publicada por The Guardian puntualizó cuáles son las 20 corporaciones que más han emitido gases contaminantes a la atmósfera y determinó que Petróleos de Venezuela (Pdvsa) se ubica en el décimo lugar de la lista.

El reportaje revela que los datos más recientes de Climate Accountability Institute, líder en investigación sobre las grandes firmas petroleras en el mundo y con sede en EEUU, hallaron una relación directa entre la escalada de las emisiones que producen el calentamiento global y las producidas por la explotación de carbón, petróleo y gas natural.

Al medir la cantidad de recursos explotados, y sus subsecuentes emisiones, de 1965 a 2017, se encontró que las compañías dedicadas a la extracción de combustibles fósiles son responsables de un 35% de las emisiones de gases de efecto invernadero de la era moderna.

Estas veinte compañías han emitido 480 mil millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente (GtCO 2 e) durante sus actividades comerciales.

Doce de las veinte compañías son estatales, como Pdvsa, y son responsables del 20% de las emisiones. La principal es la saudí Aramco con un impresionante 4,38% de todas las emisiones globales desde 1965. Le siguen la estadounidense Chevron, la rusa Gazprom, la estadounidense Exxon Mobil y la compañía estatal iraní.

Más que lo admitido

De acuerdo a este estudio, Pdvsa ha emitido, entre 1965 y 2017, un total de 15,75 millones de GtCO 2 e. Esto equivale al 1,16% de las emisiones mundiales totales.

Esto contrasta con lo publicado en la Segunda Comunicación de Cambio Climático de 2017 (que usó datos de 2010) que señalaban que Venezuela era responsable de 0,49% de las emisiones contaminantes del mundo.

En 2016 la jefa de la delegación de la Unión Europea (UE) en Venezuela, Aude Maio-Coliche, dijo en un seminario internacional sobre Cambio Climático en Caracas, que el país emitía el 0,86% de las emisiones globales, al igual que Francia pero teniendo la mitad de los habitantes, asegurando que se podía reducir su impacto en 20% hasta el 2030 porque era la industria petrolera la principal responsable.

Pdvsa supera en emisiones, en orden descendente, a PetroChina, ConocoPhilips, las empresas nacionales de petróleo de Abu Dhabi, Kuwait e Irak, la francesa Total y Petrobras, que ocupa el puesto número 20. Y está entre las 12 empresas que no respondieron a preguntas de The Guardian sobre la investigación científica.

Hallazgos científicos

El informe también encontró que 90% de las emisiones provienen del uso de los combustibles fósiles y apenas el 10% de la extracción, refinación, transporte y distribución. En la respuesta a The Guardian las empresas coincidieron en admitir la ciencia climática, pero muchas dijeron no ser responsable en cómo se usan sus productos, en que no se conocía el daño que producían hasta hace poco tiempo o que hacen importantes esfuerzos en reducir su huella ecológica.

Sin embargo, la investigación encontró que las compañías omitieron las advertencias publicadas por distintos cuerpos científicos, incluyendo un informe publicado por el presidente estadounidense Lyndon Johnson en noviembre de 1965. El mismo, realizado por el Panel de Contaminación Ambiental del Comité de Asesoría Científica del Presidente, señalaba la probabilidad que una producción continua de combustibles fósiles llevarían al calentamiento global.

Richard Heede, quien lideró el estudio, dice que las compañías no sólo ignoraron la evidencia desde finales de los 50, sino que tienen una responsabilidad legal, moral y financiera para atender el problema.

Puede leerla completa (en inglés) aquí https://www.theguardian.com/environment/2019/oct/09/revealed-20-firms-third-carbon-emissions