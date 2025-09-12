Otro fiscal detenido, ahora en el estado Sucre

El Ministerio Público anunció la detención del fiscal segundo de ambiente del estado Sucre, Ygnacio José López Arias, que se suma a otras 14 aprehensiones de funcionarios de este organismo en la última semana en Carabobo.

En la cuenta de Instagram de la Fiscalía se explicó que la detención obedece a la denuncia de una víctima que dijo estaba siendo extorsionada por López Arias para ser beneficiada en un procedimiento.

«Dicho exfiscal se encuentra incurso en delitos tipificados en la Ley contra la Corrupción y en consecuencia de los mismos, luego de ser imputado por el Ministerio Público quedará privado de libertad».

Detenciones de fiscales en Carabobo

La noticia se da dos días después que el fiscal general de la República, Tarek William Saab, dio a conocer a través de un comunicado sobre la detención de 14 exfuncionarios en Carabobo, entre ellos quien fungía como el fiscal superior de esa región.

«Desde la madrugada del pasado domingo 7 de septiembre se ha avanzado en una nueva operación ejemplarizante y trascendental contra elementos degradados del sistema de justicia, que vincula entre otros cargos a varios jueces y fiscales», decía el texto que se publicó en la cuenta Instagram del Ministerio Público en nombre de Saab.

El titular de la Fiscalía aseguró que estos sujetos «eran partícipes directos» de los «hechos de extorsión» que cometía un abogado, quien dijo «se encuentra procesado y privado de libertad» por los delitos de «extorsión agravada, usurpación de funciones, uso de documento público falso y legitimación de capitales».

Días antes se confirmó la imputación y privativa de libertad contra Pedro Amaya y Freddy Franco, fiscal provisorio y fiscal auxiliar respectivamente de la Fiscalía Primera del estado Carabobo. Los acusaron «por los delitos de extorsion Agravada, privación ilegítima de libertad, retraso u omisión Intencional de funciones y asociación».

Estos dos funcionarios formaban parte de la trama de 14 exfiscales de esa entidad inmersos en diversas irregularidades.

Con información de Efe