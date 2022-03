Otra versión del caso de Stefany Hernández cuestiona la denuncia de la medallista

La deportista y medallista olímpica Stefany Hernández denunció haber sufrido un ataque físico y homofóbico en Anónimo Restaurante, ubicado en Las Mercedes, Caracas, el pasado 12 de marzo. Sin embargo, otra versión señala que la ciclista no fue agredida por su orientación sexual ni por su expresión de género, pues testigos aseguran que ella inició una riña.

Usuarios de redes sociales, quienes afirmaron estuvieron en el local caraqueño durante el suceso, contaron que Hernández se encontraba bajo los efectos del alcohol y, en conjunto con sus acompañantes, se comportaba de forma inapropiada empujando y molestando a los demás clientes del lugar.

También fueron publicados videos de las cámaras del establecimiento. En uno se puede ver cómo un grupo de personas sale a la calle; en el otro se observa brevemente como Hernández lanza un golpe a alguien, que, en respuesta, le pega a ella en la cara. Estas imágenes no aclaran totalmente lo ocurrido.

Sin embargo, la pedalista de BMX ofreció su propia versión el 15 de marzo, cuando publicó un video en su cuenta oficial de Instagram.

«Alrededor de las 2:00 a.m. ocurre un incidente donde se nos cae un vaso en el suelo. Llamamos al personal de servicio, que llega para limpiarlo. Yo en ese momento tomo mi teléfono y me dirijo al baño. Al regresar del baño, cuando me quiero dirigir hacia donde está mi grupo de amigos, me encuentro con un grupo grande como de 10 hombres y 3 o 4 mujeres que me estaban cerrando el paso hacia mi mesa», dijo la atleta.

Contó que intentó bordear al grupo pasando muy cerca de los muebles y que recibió un empujón al hacerlo.

«Acto siguiente, me toma el personal de seguridad y me indica que tengo que salir del club», recordó Hernández.

La comunidad LGBTI+ también sigue siendo discriminada por acciones como la de Stefany Hernández. No la golpearon por lesbiana sino porque su víctima se defendió. Tampoco le pidieron que se fuera por lesbiana, le pidieron que se fuera porque estaba borracha y fuera de control. — Andrés (@Andres_FRL) March 15, 2022

Stefany Hernández. Del inicio al final. A ver si le sirve al fiscal ciego. pic.twitter.com/hyPLFiM4xn — Cesar Moya (@zuricht94) March 16, 2022

Respuesta de Hernández

Stefany Hernández aseguró que fue acompañada hasta la salida del local para esperar a sus compañeros que se habían quedado dentro. Comentó que estos fueron sacados del lugar de una forma violenta y grosera.

«Al pasar algunos minutos veo que salen mis compañeros, me paro para seguirlos, pero me devuelvo al escuchar que mis compañeros estaban discutiendo con el personal de seguridad. Cuando me acerqué, escuché como una de mis compañeras le estaba reclamando al tipo de por qué le había dado una cachetada, yo me molesté mucho, respondí con una cachetada a lo que regresó una mano demasiado fuerte que me golpeó en el lado derecho de mi cara», narró.

Stefany Hernández publica video explicando lo que, según su versión, ocurrió en el local Narciso, ubicado dentro de las instalaciones de Anónimo. pic.twitter.com/jxJGDc2BRg — Luis De Jesús (@Luisdejesus_) March 16, 2022

El pasado domingo 13 de marzo, el fiscal Tarek William Saab informó que fue detenido el presunto agresor de Hernández, Robert Ordóñez Ángel, bajo los cargos de violencia física agravada. Saab informó que el encargado de investigar el caso será el Fiscal 82 Nacional en Defensa para la Mujer.

Las reacciones

A pesar de que la nueva versión del caso de la medallista ha levantado una oleada de críticas, Hernández recibió el apoyo de la Federación Venezolana de Ciclismo (FVC). Su caso también fue defendido por Tamara Adrián, activista, profesora, abogada y miembro de la Asamblea Nacional de 2015.

9) De tal forma de que quienes dicen que porque ella pudiera haber estado pasada de bebida, o que ella "pegó primero", no sería responsable el agresor, tienen que entender que la justicia basada en género no funciona con esos criterios. — TamaraAdrian (@TamaraAdrian) March 15, 2022

Por otro lado, usuarios han acusado a la medallista de mentir y de usar a la comunidad LGBTQ para escudarse. Hasta el momento Hernández no ha publicado otro comunicado en sus perfiles oficiales.

Deprimente el show montado por Stefany Hernández. Usar su preferencia sexual y sus enchufes, como excusa para romper las reglas y pisotear la deja muy mal. La comunidad LGBT es más que eso, la fiscalía debería investigarla. — MHCVenezuela (@MiguelHCVzla) March 16, 2022

Terrible lo de Stefany Hernandez, un deportista debe ser integro, como atleta y como persona, su comportamiento fue bochornoso, le debe una disculpa al vigilante preso y a todo un país.! — Rafael Antonio! (@Rafadeportes) March 15, 2022

Las consecuencias

Anónimo Restaurante responsabilizó al equipo de Narciso Bar Club, una compañía que operaba en el área lounge en la segunda planta de este restaurante, por la agresión a la deportista venezolana. A través de redes sociales comunicó su decisión de cancelar su concesión, luego de la denuncia de Hernández. Por otro lado, Narciso Bar también lamentó los hechos y se pronunció.

«Repudiamos toda acción de abuso, violencia, discriminación de género, raza y religión. Desde estas líneas queremos reiterar nuestro compromiso con toda nuestra comunidad. Por lo tanto, es prioridad para nosotros brindarles seguridad y respeto en nuestras instalaciones», publicó el pasado 13 de marzo.

Varios venezolanos exigieron al fiscal del gobierno oficialista que se investigue a la medallista olímpica y que se aclare la situación de Robert Ordóñez Ángel, quien continúa privado de libertad.