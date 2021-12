Ocultan cartel del «Starbucks» de Caracas señalado de pirata

Luego de que la trasnacional estadounidense Starbucks negara la existencia de una sucursal o un programa afiliado en Venezuela, la polémica alrededor de esta cafetería ubicada dentro del supermercado Yeet! no ha hecho más que avivarse. El escándalo se debe a que tanto la imagen como los productos de la marca norteamericana son comercializados y publicitados de manera ilegal en el sitio desde principios de diciembre.

El local queda en Las Mercedes, la zona comercial más famosa del municipio Baruta, en el este de Caracas. Para este 27 de diciembre, usuarios de Twitter informaron que empleados cubrieron el conocido logo verde y blanco de Starbucks con una bolsa negra, luego de la oleada de críticas que inundaron las redes sociales sobre el funcionamiento dudoso del establecimiento.

«La posición es de asombro. Cuando nosotros decidimos abrir un café dentro de nuestro establecimiento, lo menos que pensamos es que se iba a convertir en un suceso mediático. Pero para nada», indicó George Nieves, director general del Yeet!, a la Deutsche Welle (DW), el pasado 25 de diciembre.

El falso "Starbucks" venezolano



Los mismos vasos, los mismos uniformes, la misma decoración, e incluso, el mismo logotipo, ¿llegó #Starbucks a #Venezuela? Polémica y furor a partes iguales por esta nueva cafetería en Caracas. [ml] pic.twitter.com/mjmsq1a2VA — DW Español (@dw_espanol) December 25, 2021

El supuesto café Starbucks abrió al público en diciembre y trajo consigo un gran revuelo en Instagram, Tik Tok y Twitter de asombrados venezolanos frente a la particular oferta. Sin embargo, pronto la noticia se convirtió en controversia: tanto Starbucks como Nestlé (su distribuidor exclusivo de We Proudly Serve) rechazaron cualquier conexión con el nuevo comercio.

«Nosotros lo que hicimos fue adquirir los equipos y el producto. Y a quién le adquirimos los equipos nos dio un guideline (guía) de lo que podíamos hacer y lo que no. Y eso lo estamos cumpliendo a cabalidad», puntualizó Nieves. Sin embargo, no especificó a DW quién o quiénes fueron los que le proporcionaron el equipamiento y los materiales necesarios para abrir un café con la imagen de Starbucks.

Un delito comercial

Hay por lo menos 24.000 locales Starbucks repartidos en 70 países. La franquicia es considerada una de las compañías de ventas de café preparado más grandes y exitosas del mundo.

Actualmente, lo ocurrido en Venezuela es considerado por varios usuarios como un acto de «piratería». De acuerdo con la Cámara Venezolana de Franquicias, esto puede acarrear severas sanciones legales.

Debido a que el logo fue tapado, el rumor de que el falso Starbucks venezolano cerrará en Las Mercedes se ha multiplicado en Twitter. No obstante, desde la gerencia de Yeet! no hay información verificada sobre la clausura o no del local. Sin embargo, Nieves ya habría aclarado que, efectivamente, la tienda no está ligada de ninguna forma a la trasnacional estadounidense.