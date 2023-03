Nulidad de artículo no es carta blanca para homosexuales dentro de la Fanb, dice activista

El pasado 16 de marzo, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) informó sobre la anulación de la disposición contenida en un artículo del Código Orgánico de Justicia Militar que imponía penas de prisión de 1 a 3 años a militares homosexuales.

En nota de prensa colgada en la página web del máximo tribunal, explican que la norma imponía una pena de 1 a 3 años de cárcel al militar que cometiera “actos sexuales contra natura”, sin definir qué debe entenderse por tales actos, cuando los principios constitucionales exigen que la descripción de los delitos sean claras y precisas para evitar investigaciones y sanciones “al margen de los que quiso penar el legislador”.

Tras diversas peticiones realizadas por la comunidad Lgbti+ y a solicitud del defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, la sala anuló la disposición con el argumento de que lo hacía “por carecer de suficiente claridad y precisión jurídica, en lo que respecta a la conducta que pretendía sancionar”.

Pero, ¿este paso dado por el TSJ es un avance? Para Quiteria Franco, directora de la organización Unión Afirmativa y activista por los derechos de las personas Lgbti+, la eliminación del aparte del artículo 565 no es una carta blanca para que los homosexuales puedan ser libres y expresar su orientación sexual dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb).

La activista aclara que lo que se eliminó fue un aparte del artículo 565, en el que se habla de aplicar la misma pena a militares que cometan actos sexuales contra natura.

“El artículo 565 no se eliminó; se eliminó el aparte que dice que la misma pena se aplicará a todo militar que cometa actos sexuales contra natura. Hay que tener eso muy claro; se está anulando la segunda parte de ese artículo”, alerta.

Al igual que Franco, la organización Acceso a la Justicia también alertó sobre el fallo.

“Aunque la despenalización de las relaciones sexuales entre personas homosexuales en el ámbito militar sea un avance, preocupa que el TSJ en su fallo 128 del 16 de marzo, no anulara todo el artículo 565 del Código Orgánico de Justicia Militar, sino su último aparte”, se lee en un tuit hecho por la organización.

Para Acceso a la Justicia, el encabezado del artículo 565, que no fue anulado, establece que el oficial que cometa actos que afrenten o rebajen su dignidad o quien permita tales actos, sin tratar de impedirlos, será penado con prisión.

Un avance no muy grande

Para Franco, es un avance, pero señala que hay que tomar en cuenta que la eliminación del aparte se hizo de manera irregular, ya que había una solicitud de la organización Venezuela Igualitaria, desde el año 2016 y que fue admitida en 2021.

“Desde mi punto de vista lo que muestra es el desprecio a la sociedad civil que este Gobierno ha mantenido hace mucho tiempo y luego, la sentencia no aborda en sí el tema de la homosexualidad (…) es un avance, pero no en su totalidad, porque además permanece la condena social, la condena moral a la homosexualidad dentro de las Fuerzas Armadas, o sea, lo que se viene después de esto es seguir haciendo un trabajo dentro de las Fanb”, explica la activista.

Desde hace años las organizaciones defensoras de los derechos humanos han exigido la eliminación de este artículo en su totalidad. La ONG Unión Afirmativa, tuvo acceso a casos de militares sancionados por ser parte de la comunidad Lgbti+.

La sentencia señala que se elimina el aparte porque desde hace 20 años no era utilizado dentro de la Fanb, pero es algo contradictorio porque las organizaciones defensoras de los derechos de las personas de la comunidad Lgbti+ habían documentado denuncias sobre discriminación, sanciones, entre otras violaciones de derechos.

“Comenzamos a investigar y nos dimos cuenta que ya había precedentes de sanciones a militares de ese artículo”, añade.

Por qué se anula el aparte ahora

Para muchos fue sorpresivo el anuncio hecho por el TSJ. Pero la visita al país de Volker Turk, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pudo ser una de las razones para que se aprobara la nulidad del aparte.

En su última visita, Turk se reunió con diferentes representantes de organizaciones defensoras de derechos humanos, entre ellas Unión Afirmativa, quienes le hicieron saber sobre el artículo.

“Venezuela está bajo supervisión de múltiples maneras por la oficina del Alto Comisionado, por la Misión de Determinación de Hechos, por la Corte Penal Internacional, es decir, Venezuela está bajo la lupa de muchísimas maneras, así que Venezuela (Gobierno) está buscando maneras de ir limpiando su imagen”, señala

Para la activista la decisión se debe al resultado de muchas acciones y definitivamente de la participación del Alto Comisionado en su visita en enero.

“El Gobierno está buscando maneras de limpiar su imagen, de decir que está cooperando con la Oficina del Alto Comisionado, sin embargo, vemos que esta sentencia no es precisamente beneficiosa para las Fuerzas Armadas”, dice.

¿Habrá cese a la discriminación?

La ONG Control Ciudadano, que defiende el derecho de los ciudadanos a ejercer contraloría sobre los sectores de la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, informó en una nota de prensa que a pesar de la medida lamentablemente se seguirá condenando a los homosexuales en la Fanb.

“Con esta sentencia no vamos a ver a ningún militar reconociendo que es gay o lesbiana. Por lo menos en el corto plazo en Venezuela”, dice la organización.

Franco coincide con esta afirmación. La activista no cree que esto signifque un avance y haya cese de la discriminación a personas homosexuales dentro de las Fanb.

“Yo lo que creo es que vamos hacia una política que existía en Estados Unidos, que es: no pregunte, no diga, es decir, usted puede ser homosexual, pero no lo diga, no lo muestre, no lo comparta y mucho menos se le ocurra venir a exigir en el beneficio”, agrega.

Oportunidad para propiciar la conversación

Para Franco, la derogación del aparte del artículo 565 es una una oportunidad para propiciar la conversación y hablar sobre el tema (Lgbti).

La directora de Unión Afirmativa, no descarta ir ante los órganos competentes para que les permitan dar formación y sensibilización sobre la comunidad Lgbti+ dentro de las instituciones militares del país.

“Cuando eso sea posible nosotros vamos a ir a tocar la puerta a ofrecer sensibilización, a ofrecer formación, pero inclusive dentro de las Fanb hay una fuerte influencia religiosa de la que tampoco hemos hablado”, dice.

La activista señala que definitivamente las Fuerzas Armadas a lo Interno debe pasar por un proceso de de reflexión, de modificación, de sensibilización, de cambio cultural, de cambio social, que es lo más difícil de lograr después que se derogan estas medidas punitivas a la homosexualidad.

“Esto es un avance, sí, pero está muy limitado, tiene muchas sanciones, tiene muchas advertencias, no se hizo apegado a las normas y se demostró una vez más el desprecio a la sociedad civil”, asegura.