"Necesitamos alimentos, ropa y enseres para las familias afectadas de Zorca", dice gobernadora del Táchira - Efecto Cocuyo

La gobernadora del estado Táchira, Laidy Gómez, visitó este jueves a las familias afectadas de la comunidad de Zorca Providencia y solicitó ayuda al Ejecutivo Nacional para atender las necesidades que tienen de alimentos, ropa y enseres, pues lo perdieron todo tras el desbordamiento de La Zorquera.

Durante el recorrido, la mandataria regional se mostró bastante preocupada tras el colapso de aguas servidas que se ha generado en este sector. Informó que una maquinaria pequeña de la gobernación empezará las labores de limpieza en horas de la tarde para despejar el lodo y poder descongestionar los desagües, sin embargo, teme por la salud de los vecinos de la comunidad, sobre todo por los niños y adultos de la tercera edad.

Gómez señaló que todavía hay sectores incomunicados debido a la caída de árboles, por la suma de escombros y por el colapso de los puentes. En este sentido, instó al gobierno nacional a que colabore con los insumos necesarios para apoyar a las familias afectadas.

“Hoy hemos traído algunos alimentos, pero necesitamos ropa, enseres, colchonetas, zapatos, la gente perdió absolutamente todo. Hacemos un llamado porque las lluvias, de acuerdo al pronóstico meteorológico que está establecido por Protección Civil, este fin de semana van a continuar y no queremos que se vuelvan a colapsar los sectores donde ya la gente está afectada y evitar que se colapsen otros sectores”, dijo

El gobierno nacional “brilla por su ausencia”

La mandataria regional se dirigió a la administración de Nicolás Maduro para que apoye con la atención inmediata de las familia afectadas luego del desbordamiento de La Zorquera que dejó 300 viviendas afectadas y 15 vehículos destruidos, según el balance preliminar del equipo de rescate de Protección Civil.

“Es un tema social, es un tema de infraestructura, no podemos jugar con la necesidad de la gente, necesitamos maquinarias, ofrecer casas que no las hay y no las tienen. Vuelvo y repito esto no se trata de proselitismo político, esto se trata en ayudar en lo que se pueda, no juguemos con la esperanza y la necesidad de la gente que perdió su casa y perdió todo”, insistió.

Además solicitó insumos e indumentaria para que el equipo de PC de esta entidad andina pueda realizar los trabajos necesarios para drenar las aguas servidas. “Estamos haciendo todo lo posible porque no vamos a dejar a las comunidades solas, pero también necesitamos ayuda de todos los sectores en vista de que el Ejecutivo Nacional ya va a cumplir cinco meses que no envía los recursos para atender este tipo de emergencias”, aseveró.

