Melanio Escobar: «Evidentemente la libertad de expresión en Venezuela está mal» #CocuyoClaroyRaspao

Manuel Tomillo C. | @ManuelTomilloC

Esta semana, específicamente el martes 3 de mayo, se conmemoró el Día Mundial de la Libertad de Prensa, fecha que sirvió de argumento para que en muchos países del mundo, especialmente Venezuela, surgieran varios informes sobre violaciones a este derecho.

En el #CocuyoClaroyRaspao de este jueves el invitado para la tertulia periodística comandada por Luz Mely Reyes, directora de Efecto Cocuyo, y Xabier Coscojuela, director de Tal Cual, es el comunicador social Melanio Escobar, quien expresó que en los últimos tiempos esta libertad sigue limitada en Venezuela.

«Evidentemente la libertad de expresión en Venezuela está mal. Por ejemplo, Cantv no te permite leer #EfectoCocuyo, El Pitazo y otros 46 medios de comunicación», ejemplificó.

Escobar refiere que desde que el chavismo asumió el poder su pugna con los medios, directivos y periodistas ha ido en creciente y no pareciera tener fin, pese a los múltiples llamados de los organismos mundiales defensores de la libertad de expresión.

«Cuando el presidente (Hugo Chávez) de un país atacaba libremente a miembros de la prensa con nombre y apellido, los amenazaba y los atacaba, ese en uno de los puntos de quiebre. El hito más importante es cuando Chávez comenzó a amenazar a periodistas directamente en cadena nacional, eso le dio la noción a la gente de que la prensa es su enemigo», dijo.

Vea el programa aquí:

Melanio Escobar, quien a lo largo de su carrera profesional en distintos medios ha sido testigo directo de la censura estatal, alerta que lo que queda actualmente es utilizar herramientas como los VPN para poder utilizar y apreciar la información de los medios censurados.

«Los venezolanos no tienen acceso a la información libre y confiable, y la única a la que acceden es a la de medios del Estado. La mayoría del país no tiene accesos a internet, y los que tienen acceso no saben las técnicas para saltarse el bloqueo. Solo una pequeña parte tiene acceso a la información», añadió.

En #EfectoCocuyo hacemos más periodismo que ilumina contra la censura y el bloqueo 🌟



Si no puedes entrar a nuestra página web, aquí te explicamos como descargar e instalar una VPN ⬇️ pic.twitter.com/hWTQ0nEaUE — Efecto Cocuyo (@EfectoCocuyo) May 5, 2022

Así están las cosas

Desde 2014, la censura en Internet contra medios independientes venezolanos ha crecido velozmente. En 2021, la ONG VeSinFiltro reportó 59 bloqueos a sitios web, de los cuales 45 correspondían a medios de comunicación.



En el primer trimestre de 2022, Ipys documentó 10 bloqueos a medios digitales justo cuando informaban sobre acontecimientos sensibles.



La mayoría de las operadoras de internet en Venezuela restringen el acceso a estos dominios de interés público, pero cualquier ciudadano puede defender su derecho a la información usando un VPN.



Puedes pedir un VPN, sin pagar, en: humanoderecho@psiphon3.com.