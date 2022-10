Más de 100 horas sin electricidad tienen vecinos de Los Caobos, en Caracas, desde que se interrumpió el servicio eléctrico a las 8:00 de la noche del viernes.

Una de las residentes de uno de los edificios, Celina Carquez, dijo que ese día una cuadrilla de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) estaba en la zona, donde hicieron unos trabajos.

Sin embargo, aunque restablecieron la electricidad a unas sinagogas y otros complejos, siete edificios entre la avenida La Salla con Río de Janeiro y la avenida Colombia aún continúan sin luz a la 1:00 de la tarde de este lunes 3 de octubre.

«Un técnico (de Corpoelec) le dijo al presidente de la junta de condominio de mi edificio que la falla era grave porque se dañó un transformador. Lo atendieron en la dirección de Reclamos y le informaron que que eso ya era responsabilidad de la dirección de Averías», informó a Efecto Cocuyo vía teléfonica.

Sin agua

En esos edificios residen niños y adultos mayores, que no pueden bajar en algunos casos hasta 15 pisos para poder cargar agua en los sótanos.

Este lunes, representantes de los condominios de los siete edificios afectados acudieron a Corpoelec para solicitar la reparación o cambio del equipo dañado, pero hasta el momento continúan sin electricidad.

«Las sinagogas tienen luz, pero los edificios aledaños no tienen luz. No sabemos si estamos o no en una fase diferente, pero hay zonas que tienen electricidad y en estos siete edificios no contamos con el servicio».

Carquez hizo un llamado a la Corporación Eléctrica Nacional para que solvente de forma perentoria la falta del servicio en estas residencias.

En la última semana, las lluvias han provocado apagones en diversos sectores del área metropolitana de Caracas, entre los que se cuentan los municipios Baruta y El Hatillo.

Foto: Con la llave