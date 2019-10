Maduro impide entrada al país al periodista británico John Carlin

El periodista británico John Carlin fue expulsado de Venezuela este lunes 7 de octubre, cuando pretendía ingresar al país por el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía.

Así lo aseguró el medio digital El Cooperante, que cita fuentes de la terminal aérea que informaron la deportación del comunicador, quien es experto en temas de negociación, columnista de importantes medios de reconocida trayectoria internacional y autor de libros relacionados con el deporte y la política.

Carlin estaba invitado por el Instituto de Transiciones Integrales para ofrecer, este miércoles 9 de octubre, un evento denominado «Mandela y el camino a la paz, por John Carlin, horizontes posibles para Venezuela«, para hablar sobre cómo fue la transición política en Sudáfrica y ofrecer sus perspectivas sobre la situación venezolana.

El periodista británico se ha especializado en temas de política y deportes. Además escribió el libro «El factor humano», en el cual se basó la película «Invictus» que retrata la vida del expresidente sudafricano y Premio Nobel de la Paz, Nelson Mandela.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (Sntp) condenó esta decisión del gobierno de Nicolás Maduro y explicó que al momento de ingresar Carlin al país lo declararon «inadmitido», las autoridades de inmigración y extranjería.

ALERTA | El régimen de de Nicolás Maduro le niega el ingreso al país a John Carlin, periodista y escritor, autor del libro Factor Humano. Fue declarado inadmitido. Otra ilegal deportación que atenta contra la libertad de expresión y el debate plural de las ideas #7Oct — SNTP (@sntpvenezuela) October 7, 2019

Carlin ha escrito para medios como Times, The Financial Times, The New York Times, The Wall Street Journal, New Statesman, New Republic, The Observer, The Guardian y The Daily Mail. Lo hizo para El País de España hasta el año 2017, cuando al escribir un artículo donde criticaba la decisión del Gobierno español contra la independencia de Cataluña provocó su despido de este diario.

Desde el año pasado escribe para La Vanguardia de Cataluña, donde este domingo 6 de octubre publicó su más reciente artículo antes de viajar a Venezuela.