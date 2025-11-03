El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) emitió su reporte matutino para este lunes, anticipando un panorama de cielo predominantemente parcialmente nublado en la mayor parte del territorio venezolano durante las primeras horas del día.

No obstante, el pronóstico visualiza formaciones nubosas que generarán precipitaciones de intensidad variable en regiones específicas del sur y occidente del país.

Según el boletín oficial del Inameh, los mantos nubosos se concentran principalmente en Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Bolívar, Amazonas, este de Falcón y lago de Maracaibo.

Estas zonas experimentarán lluvias que van desde lloviznas aisladas hasta chubascos moderados, con mayor incidencia en áreas boscosas y ribereñas del sur del país.

Pronóstico para la tarde y noche

El organismo prevé un incremento significativo de la nubosidad a partir del mediodía, extendiéndose hacia la noche. Se estiman áreas nubladas con lluvias o chubascos, acompañados de ocasionales descargas eléctricas, en las siguientes regiones:

Guayana Esequiba

Delta Amacuro

Anzoátegui

Monagas

Bolívar

Amazonas

Barinas

Apure

Andes (Mérida, Trujillo y Táchira)

Zulia

El Inameh no descarta lluvias dispersas en la Región Central (Aragua, Carabobo, Cojedes y partes de Guárico), aunque con menor intensidad y cobertura.

Probabilidades de lluvia por región:

Condiciones en la Gran Caracas

En el Distrito Capital, Miranda y La Guaira, el Inameh pronostica:

Cielo parcialmente nublado durante la mañana y mediodía.

Precipitaciones dispersas en zonas montañosas del este de Miranda (Altamira, Baruta, El Hatillo).

Hacia el final de la tarde, se prevén zonas nubladas con lluvias o lloviznas de corta duración, especialmente en el Ávila y áreas costeras de Vargas.

Temperaturas en Caracas:

Mínima: 18°C (madrugada)

Máxima: 30°C (mediodía/tarde temprana)

El Inameh recomienda precaución en vías por posible reducción de visibilidad en zonas de lluvia intensa, especialmente en el sur y los Andes.