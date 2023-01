La Tortuga, la idílica isla desierta en el Caribe que Venezuela pretende convertir en un importante destino turístico

El grupo de turistas se pone a cantar y a bailar al ritmo de clásicos de la salsa venezolana y caribeña.

El alcohol y la música hacen que ambos grupos se unan y algunos comienzan a tocar una guitarra mientras otros cantan. Los de Sucre no paran de ofrecer bebidas y alimentos al resto.

«Creo que por eso me ha costado irme del país, los venezolanos somos tan generosos y buena gente. Fíjate en este grupo: nadie se conoce, pero parece que se conocieran de toda la vida «, me dice Daniela.

«Al principio me daba miedo viajar sola, pero lo he pasado tan bien que lo haría de nuevo y sin duda volveré a La Tortuga. Quizá tú puedes venir conmigo», me invita.