Karim Khan sobre oficina en Venezuela: Vamos adelante con la investigación

El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, aseguró que equipo avanza con la investigación sobre si en Venezuela, durante los años 2014 y 2017, se cometieron crímenes de lesa humanidad.

«Vamos adelante con la investigación y cumpliremos nuestro mandato de forma independiente e imparcial. Pero lo que me parecen buenas noticias, y por las que felicito al Gobierno de Venezuela, es que abrí esa investigación y al mismo tiempo pudimos construir un nuevo enfoque», dijo este 7 de abril en una entrevista con el diario El País de España.

El 31 de marzo, tras una visita de tres días que fue la segunda a Venezuela, Khan anunció que en Caracas funcionará una oficina de asistencia técnica de su despacho para continuar su trabajo, tras el apoyo que recibió del gobierno de Nicolás Maduro para ello.

Pese a esto, este jueves el fiscal general de la República nombrado por la Constituyente de 2017, Tarek William Saab, dijo que no consideraba que la CPI investigue a Venezuela y habló de que el país no aceptará ningún tutelaje o coloniaje jurídico, al presentar el balance anual del Ministerio Público en el Parlamento de mayoría chavista.

Khan en la entrevista remarcó que prestarán la asistencia técnica al sistema de justicia venezolano para que estén a la «altura judicial», a la par de que desarrollan su trabajo.

«Nosotros seguiremos recogiendo evidencia para cumplir con nuestro mandato y, por otro lado, trabajamos con Venezuela, cosa que es importante y es algo que yo he promovido», insistió.

Khan reiteró sus palabras sobre el acuerdo con Miraflores: sus funcionarios obtendrán visas para trabajar y evitar trabas, podrán tener cooperación de organizaciones internacionales como la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para DDHH y continuará el acercamiento con la representación venezolana.

Ni ingenuo ni de mala fe

El fiscal no adelantó aspectos de la investigación, pero alabó que el gobierno chavista haya manifestado su disposición de introducir cambios para una mejor justicia, una de las mayores críticas que se le hace a la actual gestión: falta de independencia judicial.

«Me anima ese acuerdo. Y por eso yo he dicho que si un país intenta ponerse en el nivel que debe para cumplir con sus obligaciones del Estatuto de Roma, yo me retiro. Pero eso no es un favor, no es un regalo, es una obligación que tengo. No me voy a quedar aferrado a un caso o a una situación si veo que el país está haciendo un esfuerzo genuino», dijo a El País.

Khan respondió a la pregunta de su supuesto acercamiento al gobierno de Maduro y las críticas que eso le han zanjado en el país.

«Yo voy a lidiar en buena fe con cualquier individuo, funcionario o Gobierno. Y Venezuela es miembro del Estatuto de Roma. La última vez que fui a Venezuela también me encontré con la sociedad civil y otros actores. Uno no puede ser ingenuo pero uno tampoco puede sospechar innecesariamente, porque entonces no estás siendo imparcial. Tenemos experiencia, ninguno de nosotros nació ayer, sabemos cuál es nuestro trabajo», aseguró Karim Khan.