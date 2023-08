Ipys Venezuela alerta sobre suplantación de identidad que afecta a medios de comunicación

Al menos seis medios de comunicación denunciaron intentos de suplantación de identidad; es decir, personas que se hacen pasar por estas organizaciones para robar las cuentas de Whatsapp de quienes incautos les proporcionan datos.

La denuncia la hizo el Instituto de Prensa y Sociedad Venezuela (Ipys Venezuela) que señaló que entre los medios afectados en las últimas semanas se encuentran Radio Fe y Alegría, Correo del Caroní, Qué Pasa Venezuela, Venezuela al Minuto, Noticia y Punto y Red Digital Noticias.

“A través de comunicados, los medios denunciaron que los desconocidos realizaron llamadas, vía WhatsApp, a los miembros de sus grupos de noticias para exigirles códigos y robar las cuentas de los lectores en esta plataforma”, explicó la ONG venezolana en su cuenta de la red social X, antes Twitter.

Señalaron que este tipo de práctica ilegal supone una vulneración al trabajo periodístico al poner en tela de juicio la labor de medios y sus trabajadores.

3/5 #AvanceIPYSve | En todos los casos los hackers señalaron ser parte de los medios de comunicación empleando la identidad gráfica de estos, e incluso usaron nombres de periodistas, para exigir el envío de códigos a cambio de la permanencia en los grupos de noticias. #16Ago — IPYS Venezuela (@ipysvenezuela) August 16, 2023

Cómo suplantan identidad

Ipys Venezuela explicó que los hackers se hacen pasar por representantes de medios de comunicación, roban la identidad gráfica de las empresas de comunicación o de sus cuentas de redes sociales. Después les envían mensajes a los usuarios de esos medios, que toman de los grupos de Whatsapp, para pedirles el envío de un código.

Si la persona lo hace le hackean su cuenta en esta aplicación de mensajería para también suplantar la identidad para cometer otros delitos.

“Ipys Venezuela invita a los ciudadanos a estar atentos de este tipo de prácticas que no forman parte del proceder de los medios, y exhorta a no brindar información sensible a terceros y aplicar todas las medidas de seguridad como la doble verificación”.

Esta última consiste en activar códigos o claves especiales en las diferentes aplicaciones para teléfonos o correos electrónicos. Se pueden activar con el uso de mensajes de texto (SMS) o con aplicaciones de autenticación como la de Google o Last Pass, que se descargan de forma gratuita en sus tiendas de apps.

Sin embargo, la doble verificación por mensaje de texto o SMS n o es recomendada por la organización Venezuela Sin Filtro, que advierte -especialmente a activistas de derechos humanos-que podrían interceptar de esa forma las comunicaciones.

Ante ello recomiendan el uso de una llave de seguridad. Puede ver el video para saber cómo funciona:

Entre las opciones de autenticación la llave de seguridad es la más confiable y cómoda de implementar🔑

No puede ser clonada o espiada✔

Te protege contra el phishing✔



⏯️Sácale provecho a esta herramienta y configúrala en Twittter y Google https://t.co/PLkQOr8ocO pic.twitter.com/5HTgEZQjdE — Conexión Segura (@conexionsegura) July 20, 2023

