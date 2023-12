El dirigente de Primero Justicia, Juan Pablo Guanipa, rechazó este 16 de diciembre las críticas y los señalamientos de Manuel Rosales, gobernador del Zulia, quien lo llamó “traidor” durante la presentación de su balance de gestión en 2023 y lo acusó de ser el responsable de la crisis en la entidad.

Rosales reclamó a Guanipa por no asumir la gobernación zuliana en 2018 y “entregársela” a Omar Prieto, militante oficialista. Sobre el tema, Guanipa afirmó que su decisión de no juramentarse ante la Asamblea Constituyente de 2017 fue apoyada de manera “unánime” por la Plataforma Democrática.

“Me tilda de traidor por mi decisión de no juramentarme ante la Asamblea Nacional Constituyente que Maduro instaló a sangre y fuego con un saldo de más de 150 chamos muertos en las calles. ¿Cómo iba yo, después de tanta sangre derramada por nuestros mártires, a arrodillarme frente a Delcy Rodríguez y entregar la lucha?”, expresó Guanipa en un vídeo difundido en la red social X.

Rosales también responsabilizó al exvicepresidente de la Asamblea Nacional de sabotear su gestión y de relacionarse con el gobierno de Nicolás Maduro. En respuesta, Guanipa aseguró que en más de 20 años no ha negociado con el Estado.

“Debería dar explicaciones al país sobre su regreso del exilio y la celda posterior. Pero además, ¿cómo logra, luego de mi decisión de no juramentarme, su inmediata habilitación, para presentarse como candidato?”, dijo Guanipa. “Me parece curioso que un opositor dedique más ataques a otro opositor que al empobrecedor en jefe, Nicolás Maduro”, añadió.

Una grave crisis en el Zulia

El estado Zulia ha sido uno de los más afectados por la crisis humanitaria compleja en Venezuela. En su pronunciamiento Guanipa negó ser el responsable de los apagones, las calles sin asfaltar y la falta de recursos en los hospitales.

También rechazó haber perjudicado el acuerdo que se estaba desarrollando con la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina) en 2019, otra de las acusaciones de Rosales.

“¿Qué lo ha puesto tan molesto, gobernador?”, preguntó Guanipa. Reiteró que el “adversario a vencer” es Nicolás Maduro y expresó su apoyo a la candidata presidencial de la oposición, María Corina Machado. Invitó a Rosales a apoyarla en su carrera política de cara al 2024.

“Yo no le he reclamado jamás que vaya a un acto oficial o al Consejo Federal de gobierno, vaya, es su responsabilidad, pero a dar la pelea por el Zulia no a ser cordial con quienes han condenado a una generación de niños a la desnutrición”, apuntó.

La discusión, ahora pública, entre el gobernador del Zulia y el ex diputado ocurre tras una entrevista que este último concedió a La Gran Aldea en la que criticó la actuación de Rosales y su cercanía con el chavismo.

“Nunca, he claudicado ante los delincuentes que destruyen el país ¿usted puede decir lo mismo, señor gobernador?”, puntualizó Guanipa este 16 de diciembre.

