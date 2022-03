Gremio de transporte asegura que no subirá pasaje, tras eliminación de varias estaciones subsidiadas

La lista de estaciones para llenar combustible subsidiado en Venezuela se redujo el 6 de marzo de 2022. Cada vez son más las que comienzan a cobrar el precio internacional (0,5 dólares por litro), mientras los conductores protestan a lo largo del país. Hasta ahora, ni el gobierno ni la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) han ofrecido información sobre este cambio.

Los transportistas rechazaron la situación y aseguraron que, mientras queden menos estaciones subvencionadas, deberán permanecer mayor cantidad de horas en las restantes, sin la certeza de poder acceder a la gasolina o el gasoil. Sin embargo, Fernando Mora, director de la Cámara Venezolana de Empresas del Transporte Extraurbano y directivo del Comando Intergremial del Transporte, explicó que por ahora no se tiene previsto un aumento del pasaje.

«Ya se ajustó la tarifa hace poco y no tenemos contemplado un ajuste nuevo, independientemente de que la tarifa que tenemos actualmente no cubre los gastos mínimos operativos de las unidades. En cuanto a la disminución del número de estaciones de servicios de particulares, creo que Pdvsa tiene que darle una explicación al pueblo de Venezuela de qué es lo que está pasando», expresó Mora a Efecto Cocuyo.

Actualmente, el costo el pasaje oficial va de 1,5 a 2 bolívares, lo equivalente a 0,45 dólares. Así mismo, según cifras extraoficiales, se estima que 100 estaciones subsidiadas en Venezuela cambiaron la modalidad en el mes de marzo.

Sin embargo, 11 estaciones en Caracas que surten solo al transporte público operan con normalidad y subvencionadas, según informó Yelmira Jiménez, presidente de la línea la Voluntad de Gandhi en Caricuao. El combustible subsidiado cuesta 0,10 bolívares en el presente.

Un censo de transportistas

En enero, el Ministerio de Transporte indicó que solo los transportistas que se encuentren inscritos en el sistema Patria podrán surtir combustible subsidiado en cualquier estación. Para el 10 de febrero de 2022, se había inscrito un 70 % de los 120 mil conductores que hay a nivel nacional, según datos de José Luis Trocell, presidente del Frente Unido de Transporte de Aragua (FUT).

«El ejecutivo nacional ordenó un censo nacional a través del Sistema Patria y se registraron conductores de unidades de transporte. Se nos aseguró que íbamos a poder surtir en cualquier estación con un costo igual al que se está pagando actualmente la gasolina subsidiada, solo con la huella. Pero eso no ha arrancado y creemos que es por problemas tecnológicos», indicó Fernando Mora.

#Protesta transportistas cierran parcialmente la Av.Rómulo Gallegos frente a Makro por la dolarización de la gasolina.

Denuncian que al menos 20 E/S en Caracas dejarían de ser subsidiadas y cobrarán a 0,50 $/litro (precio internacional). Vía @ReporteYa pic.twitter.com/hlbMM3orWw — Radio Caracas Radio (@RCR750) March 6, 2022

Nadie sabe a partir de qué momento entra en vigencia el mísero aumento del sueldo mínimo , lo q si sabemos es q amanecieron dolarizadas muchísimas estaciones de servicio q suministraban gasolina subsidiada

Nos metieron MEDIO PETRO — Lysbeth Utrera (@LysbethU) March 6, 2022

En todo el país, chóferes acuden a estaciones subsidiadas, a pesar de tener puntos de servicio solo para transporte público, en especial para evitar largas colas en las que pueden esperar más de 8 horas para surtir.

En Zulia, Rubén Esis, presidente de la Central Sindical Noroeste de Transporte de la entidad, dijo a Crónica Uno que se avecina un aumento obligado del precio del pasaje si la situación persiste. Sobre estas declaraciones no hay comunicados oficiales.

Transportistas comentaron a Efecto Cocuyo que no pueden costear el combustible a precio internacional, debido a que sus tanques necesitan entre 80 y 150 litros para que la unidad funcione, máximo dos días.

«No puedo pagar 75 dólares cada vez que voy a llenar el tanque. Es imposible, porque con el pasaje a 2 bolívares entonces trabajo a perdida», indicó Oliver Fernández, en el Puente Baloa de Petare.

El pasaje en taxi

Algunos taxistas en Caracas se muestran indiferentes a la desaparición de estaciones de combustible subsidiado. Victor Lovera, dueño de la empresa Taxi Caracas, explicó que varios ya surten gasolina a precio internacional, por lo que no se espera un aumento significativo de las tarifas del servicio.

«Normalmente trabajamos con gasolina en dólares, porque echamos prácticamente a diario. En el caso de nosotros, no vamos a modificar precios», explicó Lovera a Efecto Cocuyo.

Otros señalan que sí subirán los costos, puesto que ahora deben cancelar más dinero para llenar el tanque, ya que antes iban a estaciones subsidiadas al menos una vez a la semana.

«Pero tampoco uno va a aumentar mucho, porque de por sí la gente ya no se está subiendo a los taxis. Trabajo no hay tanto y si cobras para ganarle, el pasajero no se va a querer montar», comentó Jesús José Vieira, taxista en Chacao.

Del Municipio Rafael Urdaneta (Cúa), en donde vivo, hasta el Municipio Cristóbal Rojas (Charallave), son 8km de distancia y

la tarifa mínima de un taxi son 10$… De Cúa a Caracas son 36km y cobran mínimo 50$… Hasta Maiquetía 100$… — 𝔉abioℓa 𝔇e 𝔑ery ✞ॐ🇻🇪🍁🚚🚛🚜 (@ffabiolla) February 20, 2022

El caso de los conductores particulares

Los más afectados son los conductores particulares, quienes comentan que surtir 40 litros cuesta ahora 20 dólares cuando antes pagaban 4. Varios reportan que no han recibido la renovación del cupo del Sistema Patria para acceder al combustible.

«Se anunció un aumento del salario mínimo de casi 30 dólares, ¿pero ahora resulta que más de la mitad de ese sueldo se le va a ir a uno echando gasolina? No entiendo las medidas del gobierno, menos mal que sigue habiendo estaciones subsidiadas porque, si no, no andaría en carro», puntualizo Paola Farías, contadora de profesión.

De acuerdo con reportes en redes sociales, en Caracas se dolarizaron al menos 20 gasolineras, entre las que se cuentan las de Ciudad Universitaria, Fuerte Tiuna II, Las Acacias, Bello Monte, Makro Comercial (en la Avenida Rómulo Gallegos) y La Esmeralda en la Trinidad.