La presidenta de la Federación Venezolana de Maestros (FVM), Carmen Teresa Márquez, reportó que pocos estudiantes asistieron a las escuelas el 2 de octubre, primer día de clases en el país, y que profesores de algunos estados como Mérida, Guárico, Anzoátegui y Lara protestaron por sus reivindicaciones laborales.

“Ayer fue un día en el que 80 % de los niños no se apersonaron en las escuelas no solo en Caracas, sino a nivel nacional. Hoy los padres no tienen cómo comprar los útiles y uniformes”, afirmó la docente. “Los docentes no tienen como ir a las escuelas y, sin embargo, varios acudieron”, agregó.

La FVM y sus 27 sindicatos acordaron que los profesores deben reunirse con padres y representantes para informar sobre las próximas acciones. En la capital, decenas de educadores notificaron que trabajarán de dos a tres días por semana, por lo que la medida del horario mosaico continuará implementándose en algunos centros educativos al menos este primer lapso.

“Sobre las exigencias del Ministerio de Educación de trabajar los cinco días: a los maestros no les alcanza el sueldo que tienen para pagar pasajes”, puntualizó Márquez.

Señaló también que continúa el hostigamiento estatal contra los docentes y que el primer lunes de octubre se registró presencia policial en algunas instituciones en el occidente.

“Por supuesto rechazamos categóricamente la militarización de las escuelas. Había escuelas, como en el caso de Valera, Trujillo, en las que el gobernador envió policías y esos es un amedrentamiento a los maestros para que no sigan protestando”, expresó Márquez.

Respuesta a la ministra de Educación

El 2 de octubre la ministra de Educación, Yelitze Santaella, dijo en entrevista con VTV que en los centros educativos venezolanos se instalarán códigos QR para monitorear la asistencia de los docentes, con el fin de tomar “los correctivos necesarios”.

Informó también que no habrá aumento de sueldo para los maestros, una de las principales exigencias del gremio, que ha realizado 3.185 manifestaciones desde el 9 de enero de 2023, según la FVM.

En la actualidad un profesor en Venezuela gana menos de 30 dólares mensuales a la tasa del Banco Central (BCV) mientras la canasta básica se ubicó en 502,27 dólares en el mes de julio, de acuerdo con datos del Centro de Documentación y Análisis Social de la federación (Cendas-FVM).

El Diario de Los Andes reportó que profesores en el estado Táchira protestaron este 3 de octubre en la capital de la entidad, frente a la Zona Educativa, para rechazar las declaraciones de la ministra y exigieron respeto a los derechos laborales.

“Ahora sale el gobierno diciendo que va a colocar un QR en las escuelas para vigilar la ausencia de los maestros, cuando debería ocuparse del mejoramiento de la calidad de la enseñanza. Y mejorar la calidad de la enseñanza en este país pasa por aumentar el salario de los maestros”, expresó Márquez.

Solicita reunión con la vicepresidencia

Finalmente, la presidenta de la FVM solicitó una reunión con la Vicepresidencia, para atender los reclamos del sector educativo. Recordó que la federación está abierta al diálogo, pero que el Estado se ha negado a conversar con los líderes sindicales.

“Nosotros llevamos un documento a la Vicepresidencia. Le hacemos un llamado a la vicepresidenta de la república que nos responda ese documento, donde están todas las exigencias que planteamos, porque nos preocupa la calidad de la enseñanza que están recibiendo los niños”, expresó Márquez.

Aseguró que los jóvenes venezolanos inscritos en centros públicos no adquirieron, el año pasado, los conocimientos necesarios para pasar de grado y alertó que el 60 % de las escuelas de Venezuela no están en condiciones para funcionar en este momento.

“Hay muchos docentes que se han ido. Hay que esperar al finalizar esta semana para tener una idea de cuántos. Pero sabemos que la deserción va en aumento”, dijo la docente.

