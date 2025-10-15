Desde las primeras horas de la madrugada de este miércoles, Venezuela ha sido afectada por fuertes precipitaciones, según reportó el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), en especial Caracas y zonas aledañas.

El organismo pronosticó que las condiciones de lluvias y chubascos, acompañados de actividad eléctrica, persistirán a lo largo del día en varias regiones del país, con mayor intensidad y frecuencia durante las horas vespertinas y nocturnas.

El reporte matutino del Inameh detalló que se observan zonas nubladas con formación de células convectivas que generan precipitaciones, chubascos y descargas eléctricas en Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Monagas, Sucre, Región Insular, Anzoátegui, Gran Caracas, Aragua, Carabobo, Llanos Centrales y Occidentales, este de Falcón y Zulia.

En el resto del territorio nacional, se espera nubosidad parcial alternada con áreas despejadas. Para después del mediodía, el Inameh estima un incremento en la cobertura nubosa, con precipitaciones de intensidad variable y actividad eléctrica en gran parte del país.

Las zonas más afectadas serán los Andes, Llanos Centrales y Occidentales, Anzoátegui, Sucre, Monagas, Delta Amacuro, Amazonas y Bolívar, donde las lluvias serán más intensas y frecuentes.

En la Gran Caracas, que incluye Miranda, La Guaira y Distrito Capital, se reportan áreas nubladas con lluvias de intensidad variable y actividad eléctrica durante la mañana. Para la tarde y noche, se prevé un cielo de parcial a nublado con precipitaciones, chubascos y ocasionales descargas eléctricas.

Primeros estragos

La capital venezolana y sus alrededores sufrieron esta madrugada varios inconvenientes por la fuerte lluvia que cayó.

Usuarios reportaron vías inundadas, así como deslizamientos de tierra que ocasionaron fuerte tráfico vehicular, especialmente en zonas como la autopista Gran Mariscal de Ayacucho, sentido Guarenas-Caracas, que presentó este 15 de octubre un inusual desbordamiento de torrenteras.

Lo que se espera

El Inameh también informó que se esperan acumulados pluviométricos de entre 5 y 25 milímetros, con máximos de hasta 50 milímetros en algunas zonas. En cuanto a los sistemas meteorológicos, la Onda Tropical Nro. 46 se desplaza al este de las Antillas Menores y al norte de la Guayana Esequiba, mientras que la Onda Nro. 47 atraviesa el Océano Atlántico Tropical, con una estimación de llegada al país entre el 21 y 22 de octubre.

Por su parte, la Onda Nro. 48 se encuentra al suroeste de las islas de Cabo Verde. Las autoridades del Inameh recomendaron a la población mantenerse informada sobre las actualizaciones del pronóstico y tomar precauciones ante posibles inundaciones o deslizamientos, especialmente en las regiones más afectadas por las precipitaciones.