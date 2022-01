Fiscales de Miami investigan a Luisa Ortega Díaz por caso de soborno, según periodista de AP

Fiscales de Miami, Estados Unidos, están tomando «medidas adicionales de investigación» contra la abogada y exfiscal venezolana Luisa Ortega Díaz por presunta implicación en un caso de soborno, según reseñó el periodista Joshua Goodman, corresponsal de The Associated Press (AP), este 12 de enero de 2022.

En abril de 2021, AP informó que la exfuncionaria estaba relacionada con un caso de corrupción que involucraba a Carlos Urbano Fermín, un empresario venezolano. En aquel entonces, Fermín declaró haber pagado aproximadamente 1 millón de dólares a un «fiscal de alto rango» en Venezuela, para evitar investigaciones por sus contratos con la estatal Petróleos de Venezuela, SA (Pdvsa).

El empresario también manifestó que sus compañías obtuvieron un número importante de contratos de «tres empresas conjuntas» de Pdvsa entre 2012 y 2016, con petroleras extranjeras. Entre ellas se encontraban China National Petroleum Company, Rosneft de Rusia y Total de Francia SA.

«A principios de 2017, la oficina de Ortega investigó la adjudicación de los contratos con las empresas conjuntas en la faja del Orinoco, que se ubican sobre las reservas de crudo más grandes del mundo, según la declaración de Fermín. Casi al mismo tiempo, él fue abordado por un abogado en Venezuela que era cercano al fiscal de alto rango anónimo con la promesa de que podría anular cualquier investigación criminal», notificó The Associated Press el año pasado.

In new filing, Miami prosecutors say they're taking "additional key investigative steps" against senior Venezuelan official implicated in bribery case.



Unnamed official was earlier identified as ex Attorney General @lortegadiaz, a Maduro foe.



Context➡️https://t.co/3kIzO0n7Dv pic.twitter.com/K2xQ7KO2XC