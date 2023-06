FCU-UCV: Comisión Electoral entregó la totalidad del material electoral a las facultades

Representantes de Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela (FCU-UCV) aseguraron todo está listo para las elecciones del 9 de junio en la institución. Yonathan Carrillo, presidente adjunto, confirmó que las 11 facultades de la casa de estudios recibieron la totalidad del material electoral este jueves 8 de junio.

«El material fue entregado a cada una de las facultades. Todo el material está listo. Faltaba Odontología y se entregó el día de hoy, por lo tanto no tendría que haber ningún error para que mañana a las 8 a.m. comience el proceso», comentó el dirigente a Efecto Cocuyo.

Te podría interesar: Irregularidades en las fallidas elecciones de la UCV que no deben repetirse el 9 de junio, según ONG

El presidente del FCU, Jesús Mendoza, explicó que, a pesar de que ya se entregaron los recursos correspondientes, la Comisión Electoral va a tener un comando que entregará material en todas las facultades para que las subcomisiones informen, cada dos horas, si hace falta.

«Se está entregando un material con un número importante. Las subcomisiones electorales contabilizaron el número de papeletas para tratar de que alcance para toda la población que va a acudir a votar», apuntó en rueda de prensa. Reiteró que los cotillones están completos, con las planillas y cuadernos electorales, a tan solo un día del inicio de los comicios.

«Mañana tiene que ser una demostración que cuando el ucevista se cae, se levanta», dijo Mendoza. Es la segunda vez en el año que la UCV intenta organizar sus elecciones de autoridades, tras la suspensión del evento del 26 de mayo debido a regularidades y errores que se registraron en el campus de Caracas.

¿Qué se espera del 26 de mayo?

Una de las irregularidades más graves detectadas el 26 de mayo de 2023, durante las elecciones, fue la poca información que ofreció la Comisión Electoral a la comunidad ucevista y la confusión que se generó en los puntos de votación por la falta de comunicación.

Por ello, el FCU-UCV se reunió en un comité directivo y creó comisiones propias para tener reportes de lo que ocurra en cada una de las facultades, indicó Carrillo.

«Hay algo que hasta ahora no se ha resuelto y es lo que pasó certeramente el 26 de mayo. Hubo muchas informaciones, pero no hubo un informe técnico certero de qué fue lo que pasó. Para que eso no se repita han cambiado muchísimas cosas y es que ahora la Comisión Electoral no está trabajando sola, sino que está trabajando con el acompañamiento de una comisión integrada por cuatro profesores y una estudiante», dijo, refiriéndose a la Comisión Técnica designada por el Consejo Universitario.

Recordó también que se han realizado dos simulacros en la universidad: el primero durante el 5 de junio y el segundo este 8 de junio, en la Facultad de Arquitectura, este último a puertas cerradas.

Hasta la fecha, la Comisión Electoral afirmó que se han cumplido los siguientes puntos contemplados en el cronograma oficializado el 1 de junio para los nuevos comicios: registro electoral, impresión de cuadernos de votación y boletas electorales de todas las facultades, actas de votación, actas manual de escrutinio, credenciales de miembros y testigos de mesa, instructivos de subcomisiones y mesas, reglamentos electorales, actas de entrega del material electoral y pruebas técnicas y de escrutinio.