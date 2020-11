Familiares exigen liberación del coronel Juan Pablo Saavedra

Desde que comenzó la pandemia por el coronavirus, la familia del coronel de la Fuerza Aérea Venezolana Juan Pablo Saavedra no ha visto a este militar encarcelado desde mayo del año 2018. Rosana Saavedra, hermana de quien era jefe de la división de contrataciones de la Dirección de Adquisiciones de la Aviación, exigió este lunes 9 de noviembre que éste sea liberado.

“Es una prisión injusta porque se le han violado todos los derechos fundamentales y esto ha traído mucho dolor y angustia a la familia”, señaló.

Esta declaración se hace seis días después de que el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de Naciones Unidas (Gtda) determinara que la detención del efectivo castrense es ilegal y por lo tanto pidió al régimen de Nicolás Maduro ponerlo en libertad.

“Mi madre ha estado al borde de la muerte después que se enteró de la detención de mi hermano; él siempre ha sido un hombre pacífico, católico practicante, buen hijo, hermano, padre y tío; él ha sido un oficial intachable y tiene respeto a la vida pública y muy respetado por su calidad humana”, indicó la hermana.

Al coronel le imputaron delitos de traición a la patria, motín, instigación a la rebelión militar y delitos contra el decoro militar, según explicó el equipo defensor en una rueda de prensa organizada por el Centro de Justicia y Paz (Cepaz).

María Daniela Rivero, abogada especializada en derechos humanos, explicó que el Gtda evaluó alegatos enviados por el equipo de defensa el pasado mes de febrero y establecieron que la detención de Saavedra era arbitraria y que la misma se encuentra bajo la categoría uno, que significa “que no existe orden de detención”.

Rivero recordó que el coronel fue detenido el 20 de mayo de 2018 en su oficina, presentado en tribunales el 29 de ese mes y que el gobierno de Maduro emitió una orden de detención el 27 de mayo. “No pudieron probar que había una orden legal para la orden de detención”, alega.

Después de ser detenido, Saavedra fue presentado a los tribunales nueve días después de su aprehensión. Abogados y familiares no pudieron verlo ni entrar en comunicación con el militar.

“Esta situación de incomunicación viola los derechos al debido proceso según el Grupo de Trabajo”, explica Rivero.

Rivero añadió que tras la detención y el encarcelamiento, el militar sufrió daños psicológicos. “El Grupo de Trabajo no solamente establece que la detención es arbitraria sino que manda una notificación de la detención al relator de tortura.

En su notificación el Gtda indica que la defensa de Juan Pablo Saavedra no ha tenido acceso al expediente. Por esta razón exigen que sea liberado inmediatamente y que el Estado tiene que tomar en cuenta la situación del Covid-19.

Abogado penalista Gustavo Limongi, defensa del efectivo castrense, explicó que en el caso de Juan Pablo Saveedra no existe ningún elemento o hecho concreto para atribuirle la comisión de los delitos por el cual está siendo acusado.

“Juan Pablo es un militar asimilado, él de ninguna manera ha cuestionado de forma alguna la actuación gubernamental para ser objeto de esta persecución voraz, todos los hechos hablan de escenarios supuestos que iban a cometerse”, asegura el jurista.

Para Gilmongi los hechos que relatan los acusadores son carentes de circunstancia de tiempo y no atribuyen ningún tipo de hecho a Saavedra. El militar sigue preso y los tribunales no han dado despacho, “el caso está durmiendo”, enfatizó.

Gilmongi señala que Saveedra está siendo procesado sin que se le señale qué hecho cometió y que el pronunciamiento del Gtda ha surtido efecto.

Sin examen físico

Desde que el militar está detenido su familia no conoce el estado de su salud. El coronel Juan Pablo Saavedra no ha tenido ningún examen físico desde el momento de su detención, desde hace ocho meses sus familiares no lo ven y solo le han llevado comida a la cárcel militar de Ramo Verde.

“Es importante rescatar la opinión del Gtda, que indica que el Covid-19 es un factor de riesgo en los centros de detención”, recalca la abogada.

Tras el anuncio del Grupo de Trabajo Rosana Saveedra espera que su hermano obtenga la liberación a la “brevedad posible; no debió ocurrir nunca porque se trata de una persona que nunca ha infringido la ley para que se sometieras a un castigo tan cruel como es la perdida de la libertad”.