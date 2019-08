Fallas en los servicios amenazan la educación en el municipio mirandino Guaicaipuro - Efecto Cocuyo

La falta de servicios públicos afecta la asistencia escolar. Así concluyó un estudio realizado en el municipio Guaicaipuro, del estado Miranda, por “Con la escuela”, una ONG que monitorea el sector educativo para hacer seguimiento de las escuelas públicas.

El estudio de este año escolar 2018-2019 fue presentado este 27 de agosto. De acuerdo con el mismo, la inasistencia se presentó en 83% de los planteles a causa de las fallas en servicios básicos.

74% de los estudiantes en las escuelas de la muestra faltaron a clases por las fallas en el suministro de agua potable, 51,3% por problemas de electricidad, 58% por irregularidades en el transporte público y 28,4% por la escasez de gas doméstico.

Gabriela Domingo, presidenta de “Con la escuela”, reveló que las inasistencias eran consecuencia de un problema estructural, que forma parte de la rutina del estudiante desde el comienzo de todos los días.

En primer lugar, habló de la alimentación. “Las familias de los niños no tienen la seguridad alimentaria”, 33,7% de los colegios encuestados no poseen un Programa de Alimentación Escolar (PAE) ni ningún programa de iniciativa propia que lo sustituya. Sin embargo, en las escuelas que cuentan con programas de alimentación, se reveló que estos eran inconstantes y muchas veces no contaban con alimentos con los nutrientes necesarios.

“Los papás siempre preguntan en la mañana ¿va a haber comida? Si no, no los envían”, dijo el licenciado Iván Rosé, profesor y miembro de la organización.

Además, de acuerdo con el estudio, 91% de los alimentos que consumieron los estudiantes este año fueron carbohidratos como pasta o arepas. 25% de los estudiantes faltaron a la escuela en algún momento para ayudar a sus padres a comprar comida”.

El transporte escolar

De acuerdo con la encuesta, solo un 1,1% de las escuelas públicas contó con un servicio de transporte escolar. El resto de los alumnos y docentes se trasladaban en transporte público o caminaban de 60 a 120 minutos para llegar al plantel todos los días.

“Cuando deben tomar un transporte público y no pueden por todas las incidencias del transporte público. Las perreras (transportes improvisados) son un porcentaje importante del tipo de vehículos que se utiliza” dijo Domingo.

Y cuando caminan se confrontan con problemas de inseguridad, ya que más de un tercio de los entrevistados, o alguno de sus familiares, ha sufrido por la delincuencia en su zona de tránsito a la escuela.

Inasistencias y deserción

El siguiente problema es la suspensión de clases por problemas de agua, luz y gas.

“Cuando llegan a la escuela, pueden encontrar con que ese día están suspendidas las actividades escolares por falta de agua o luz”, dijo.

El profesor Rose recordó que el problema de gas en particular incidió en la preparación de alimentos en las escuelas que contaban con ese programa, por lo cual también se suspendieron clases a causa de la escasez de gas.

Además, la encuesta señaló que 62% de las escuelas presentan problemas de iluminación interna y 68% no contaban con servicio a internet.

De acuerdo con Domingo “una masa importante de estudiantes egresa de la educación primaria y ese número de estudiantes va disminuyendo en el transcurso de la escolaridad”. Ya que los muchachos en bachillerato tienen mayor tendencia a la deserción y la migración.

Domingo finalizó la exposición reflexionando que en Venezuela hay dos objetivos de desarrollo sostenible establecidos por la Organización de las Naciones Unidas que no se están atendiendo “uno es el derecho a la educación y otro es ‘hambre cero’, estamos un poco perdidos en lo que nos están estableciendo como parámetros a nivel mundial”.

Para realizar el estudio la organización utilizó una muestra de 26 planteles en Guaicaipuro, intentando representar a los más de 26 mil en el país, con las características que fueran seis escuelas estadales rurales, seis escuelas estadales urbanas, cinco escuelas nacionales rurales, seis escuelas nacionales urbanas y tres escuelas subvencionadas.

Este proyecto fue el primer piloto de lo que a futuro intentará expandirse, de acuerdo a los organizadores.

