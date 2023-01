Exigirán «certificado de saberes» para tramitar licencia de conducir por primera vez

Quienes deseen obtener la licencia de conducir por primera vez en el país tendrán que presentar un examen y optener el «certificado de saberes», requisito establecido por el Instituto Nacional de Transporte (INTT) para los nuevos conductores.

La medida comenzará a regir a partir del 1 de marzo y aplica para las licencias de segundo a quinto grado, publica el INTT en su portal web, donde despliega un aviso al abrir la página.

El trámite, según destaca el organismo, pasa por exámenes teórico-práctivos que se pueden realizar en las Escuelas de Transporte autorizadas previamente o en la sede del organismo en todo el territorio nacional. El INTT aclara que no será obligatorio para los grados 2da, 3era, 4ta y 5ta siempre y cuando no se use el vehículo con fines de lucro.

El certificado de saberes es un requisito vigente dentro del sistema del INTT, sin embargo no era exigido de manera obligatoria por el organismo. La institución señaló que aquellas personas que ya tienen licencias o van renovarlas y requieran por el uso el certificado, deben solicitar el documento.

Se puede generar la solicitud, ingresando a la página del INTT y pulsando la pestaña de planilla única de trámites.