Este jueves #30Jun reinician las clases tras fin del ciclón

El gobernante Nicolás Maduroanunció que las instituciones educativas deben volver a clases a partir de este jueves 30 de junio. Las clases fueron suspendidas este martes 28 de junio por el mandatario chavista.

El ciclón Dos que durante la noche del martes amenazó la zona norte costera de Venezuela se aleja del territorio nacional. «A esta hora, el ciclón está saliendo de nuestro país y todo está bajo control en la zona norte costera del país», afirmó el líder de la coalición gobernante durante un contacto telefónico a través del canal VTV.

Maduro adelantó que durante la noche de este miércoles se informarán más detalles sobre la ruta que sigue el sistema que ahora va perdiendo su energía y se hizo débil al llegar al territorio nacional.

Aunque el ciclón no causó estragos importantes en el país si generó un clima inestable sobre todo en la capital del país, donde se vieron lluvias en la tarde y una mañana nublada. En Vargas, algunas zonas resultaron afectadas. En el oriente del país el ciclón no causó estragos, en Sucre la tormenta no generó afectaciones.

Las lluvias en Venezuela

El gobernante se refirió a las lluvias que afectaron el estado Mérida e indicó que el gobierno central se encuentra en contacto con el gobernador de la entidad para ofrecer el apoyo necesario para contrarrestar la situación de emergencia que atraviesa el estado.

Al menos tres quebradas se desbordaron en diferentes localidades del estado Mérida durante la tarde de este 29 de junio tras las lluvias registradas en la región andina.

Según los reportes de Protección Civil Mérida los desbordamientos se registraron en Caño Tigre, municipio Obispo Ramos De Lora; en Buena Vista, sobre la Troncal 007; y en El Hato y la Batalladora, en el municipio Rivas Dávila.

Las autoridades de PC también informaron que las lluvias causaron múltiples taludes y deslizamientos de tierra en numerosos sectores del estado y dejaron incomunicado Los Amogres y Las Talas, en el sector Colinas km 7, municipio Pinto Salinas. Medios locales también reportan deslizamientos de tierra en la vía El Morro, sector quebrada La Gavidia, antes de la entrada al plan de El Morro.