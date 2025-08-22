Karla Cuenca, esposa del exfiscal del área metropolitana de Caracas José Rivero, denunció la detención del abogado por parte de supuestos funcionarios policiales que no se identificaron y su posterior desaparición, por cuanto en ningún organismo de seguridad del Estado que ha visitado hasta el momento le han informado si se encuentra o no allí recluido.

Rivero, señaló Cuenca, se encontraba en su apartamento ubicado en la parroquia Altagracia, municipio Libertador, el día martes 19 de agosto cuando llegaron al edificio dos sujetos que dijeron ser policías y manifestaron que llevaban una boleta de citación. Rivero pidió al conserje recibir el documento, pero los supuestos funcionarios se retiraron sin dejarlo.

“A las 2:00 de la tarde mi esposo baja para dirigirse al Palacio de Justicia donde tenía un juicio pendiente como abogado defensor y al parecer lo detuvieron en el camino, le quitaron las llaves y estas personas se devolvieron al apartamento de donde se llevaron varias cosas, entre ellas tres laptops. Tengo el video de la cámara de seguridad y aparecen cuatro personas, los dos que dijeron ser policías y dos supuestos testigos del allanamiento que se hizo sin una orden”, expresó Cuenca, en declaraciones a Efecto Cocuyo.

Quién es José Rivero

El abogado de 52 años, actualmente en ejercicio privado, prestó 25 años de servicio en el Ministerio Público (MP) donde también fue fiscal provisorio contra la corrupción y director anticorrupción. Se retiró de la institución en 2019. Su esposa desconoce las causas exactas por las cuales fue detenido y dice temer siembra de evidencias.

“Por nuestra cuenta hemos averiguado que al parecer está detenido en la División de Investigación Penal de la PNB (Policía Nacional Bolivariana) en Maripérez (Caracas), pero allá no nos han confirmado que esté allí. De todas maneras llevamos alimentos y pastillas porque es hipertenso y debe tomarlas, pero no nos confirmaron si las recibió o no porque ni siquiera quieren decir si está allí”, señaló con preocupación.

De forma extraoficial, Cuenca manifestó haberse enterado que Rivero pudiera ser presentado este viernes 22 agosto en tribunales y que la “orden de arriba” es que permanezca privado de libertad. Indicó además que este jueves 21 de agosto se dirigió al Ministerio Público con los videos de la cámara de seguridad del edificio pero no le recibieron la denuncia.

Esposa del abogado detenido mostró en el MP video de la cámara de seguridad del edificio, pero no le procesaron la denuncia. Foto: cortesía

“Me dijeron que no podían hacer nada porque no se podía identificar en el video si las personas eran policías y de qué cuerpo eran y que si quería denunciar secuestro tenía que esperar tres días. Yo les pregunté ¿y si aparece muerto? Me respondieron que debían pasar tres días para ver si aparecía vivo o muerto. Fui al Cicpc y fueron más amables pero tampoco me dieron respuesta, solo dijeron que así procede el Sebin”, explicó.

El matrimonio tiene dos hijos, de 5 y 7 años que no estaban en la vivienda al momento del procedimiento.

“Es muy doloroso no saber decirles qué pasó con su papá, cómo es posible que desaparezcan a alguien así, que entren a un hogar a llevarse cosas y ni siquiera explicar la razón”, agregó vía telefónica con voz entrecortada.