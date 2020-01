El 27 de febrero algunas universidades no irán a elección de autoridades - Efecto Cocuyo

Falta un mes para que se cumpla el plazo impuesto por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para la realización de elecciones de autoridades en todas las universidades autónomas del país cuyos rectores tuvieran el plazo vencido. Sin embargo, algunas universidades han manifestado que no están dispuestas o preparadas para realizar elecciones el 27 de febrero.

El 27 de agosto de 2019 el TSJ ratificó la sentencia 0324 que determinó que se debía hacer elecciones en la Universidad Central de Venezuela (UCV) en un plazo no mayor a seis meses (es decir, con fecha máxima en febrero de 2020) bajo las condiciones que dicta la Ley Orgánica de Educación (LOE). Para el resto de las universidades autónomas la sentencia obligó al Consejo Nacional de Universidades a dictar un cronograma electoral.

El voto de profesores, estudiantes y egresados tendría la misma ponderación que el de obreros y personal administrativo. El ganador sería aquel que obtuviera el voto de tres de estos cinco sectores. Rectores de las universidades más importantes del país han intentado la derogación de esta ley, al alegar que la conformación de la universidad venezolana solo la integran los tres primeros grupos, de acuerdo con la Constitución.

La UCV está un paso atrás de las elecciones

A un mes de su fecha límite, la comisión electoral de la UCV planifica los comicios para elegir al representante de los egresados. Tener a los representantes de egresados y de cogobierno estudiantil al día son dos condiciones previas a la realización de elecciones rectorales.

“Para nosotros el 27 de febrero es una fecha que interponen por la fuerza, sin ningún elemento democrático”, dijo Carlos Alberto Martín, presidente de la comisión.

Agregó que “están trabajando en función de la Universidad Central” para realizar elecciones de acuerdo a su reglamento interno que establece un padrón electoral integrado por profesores, alumnos y egresados, y donde el voto del profesor vale treinta veces más que el del estudiante.

De acuerdo a Martín la amenaza del TSJ es acusar a la universidad de “desacato” si llaman a elecciones según su reglamento, pero también serían acusados de desacato si no llamaran a elecciones, obviando los requerimientos del TSJ.

“Es como ponerte un cuchillo a cada lado del cuello”. Ante esa alternativa, la UCV ha decidido acatar su reglamento por lo cual piden “unificación de criterios” de las universidades.

Universidades sin preparación para las urnas

Hasta ahora, el Consejo Nacional de Universidades no ha fijado fechas para elecciones en el resto de las universidades autónomas. El 6 de diciembre el ministro de Educación Universitaria designado por el chavismo, César Trompiz, pidió prórroga al TSJ para organizar las elecciones. Mientras tanto, aunque la amenaza de intervención es latente, muchas universidades actúan como si la elección no fuese a ocurrir.

La Universidad de Zulia (LUZ), la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (Ucla) y la Universidad Experimental del Táchira (Unet) no están preparándose para las urnas.

“LUZ no está preparando elección de autoridades”. Así dijo la presidenta de la comisión electoral de la universidad zuliana, Rosa Añez.

“Todas las universidades están en desacuerdo por la contradicción entre la ley de universidades y la LOE”, aclaró.

Antes de organizar elecciones rectorales, LUZ tiene otros problemas que atender, como una tercera vuelta para las elecciones de centro de estudiantes. El 14 de noviembre hubo un asalto a las urnas en la elección del cogobierno estudiantil. Según Añez, los saboteadores se robaron las cajas con los votos en cinco escuelas en la sede central.

“En el núcleo de Punto Fijo se llevaron todas las cajas”, denunció.

Esto llevó a que la casa de estudios repitiera el proceso en ambas sedes de la universidad, pero en la nueva vuelta volvieron a saquear las cajas del núcleo de Punto Fijo.

En vista de que el 2020 inició con una protesta de trabajadores al no recibir el último pago, no se ha podido realizar la elección. El núcleo de Punto Fijo todavía no se ha reincorporado para el inicio del nuevo semestre. Cuando lo hagan atenderán las reinscripciones, por lo cual el panorama no es favorable para que en febrero haga las elecciones de representación estudiantil.

“No se ha discutido”

Similar a LUZ, la Unet salió de vacaciones en diciembre sin siquiera haber discutido “absolutamente nada” de estas elecciones, de acuerdo a la consejera universitaria y dirigente de la Confederación de Estudiantes Venezolanos, Zuleika Meneses. El 3 de febrero los alumnos se reincorporan a clases, y con ellos el Consejo Universitario, donde podrán discutir el tema, con muy poco tiempo para organizar las elecciones el 27 de febrero.

La Ucla, por su parte, tampoco ha realizado convocatoria para elecciones rectorales. En su caso, desde que empezó la lucha en contra de lo establecido en la LOE no han renovado su comisión electoral.

El miércoles 22 de enero la Universidad Simón Bolívar (USB) tomó un primer paso renovando su comisión electoral. Sin embargo, el nuevo presidente de la Junta Directiva de esta comisión, Pablo Sánchez, dijo que todavía el panorama “no está muy claro” sobre si realizarán elecciones pronto y bajo cuáles condiciones.

“Hemos conversado entre nosotros de que en nuestra conducta con sectores internos y externos estamos dispuestos a hacer muy abiertos a todas las posiciones que puedan darse en torno a este tema”, dijo Sánchez.