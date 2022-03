«Credit Suisse permitió que dinero de la corrupción de Pdvsa pudiera pasar por sus arcas», afirma periodista Laura Weffer #CocuyoClaroyRaspao

Suisse Secrets es el nombre de un proyecto periodístico colaborativo publicado en febrero de 2022, que se basó en una filtración de datos del gigante del sector bancario Credit Suisse. Sobre esta investigación conversaron los periodistas Laura Weffer, directora editorial de Efecto Cocuyo, y Kevin Hall, ganador del premio Pulitzer en 2017 y editor de América del Norte en el Proyecto de Denuncia de la Corrupción y el Crimen Organizado (Occrp, por sus siglas en inglés), este 3 de marzo.

En entrevista con Luz Mely Reyes, directora general de Efecto Cocuyo, abordaron los retos y las consecuencias de los Suisse Secrets. Weffer reiteró que los datos abarcan alrededor de 18.000 cuentas y fueron otorgados por una fuente anónima, durante el espacio #CocuyoClaroYRaspao.

«La nacionalidad que más tenía cuentas en esta filtración era la venezolana. Una de las cosas más interesantes fue decidir cómo íbamos a trabajar esta cantidad tan importante de datos, porque eran muchísimos nombres que no son nuevos en el mundo de la corrupción», afirmó.

Entre todas las cuentas acumulaban fondos por más de 100 mil millones de dólares. Según Weffer, había algunas que involucraban a más de 14 personas. La mayoría de los venezolanos ya han sido condenados o salieron de prisión, aclaró.

«Todo esto dio pie a que pudiéramos descubrir la situación venezolana y descubrir que el Credit Suisse permitió que dinero de la corrupción de Pdvsa pudiera pasar por sus arcas libremente, aún teniendo todos los banderines rojos de alerta, de que ese dinero podía tener un origen dudoso», señaló.

El caso de Venezuela

«Lo que había en el caso de Venezuela es gente de un rango de años, no solo recién de la época de Maduro o el fin de Chávez. También son de los 90. Muchos de ellos no son conocidos y no está claro de dónde salió el dinero», indicó Kevin Hall.

Contó que una de las cuentas venezolanas de Credit Suisse involucraba a 46 personas, algunos con nombres conocidos en el país. Otra estaba vinculada con Nervis Villalobos, quien fue viceministro de Energía Eléctrica durante la presidencia de Hugo Chávez.

Weffer comentó que uno de los descubrimientos más importantes del proyecto fue que el banco suizo se permitió tener clientes con antecedentes de corrupción y lavado de dinero, sin mayor problema.

«No solo de Venezuela. De otros países también. Había evidencia que esa era gente que estaba en procesos al frente de la justicia o gente conectada con gobiernos», subrayó Hall. Expresó que, si se hiciese una investigación parecida en Estados Unidos, se encontrarían con una forma similar de esconder bienes.

«También es importante ver que no solo Suiza, Panamá o algunos territorios son paraísos fiscales y tienen estas normas. Sino que también en Estados Unidos hay espacio para eso», añadió Luz Mely Reyes.

La corrupción tiene consecuencias reales

La corrupción tiene consecuencias visibles en las personas de a pie, explicaron Laura Weffer y Kevin Hall. Un ejemplo son personas en Maracaibo, al occidente de Venezuela, en situaciones precarias debido a la crisis de la industria petrolera.

«Cuando hablamos de lavado de dinero y de corrupción, estamos hablando de dinero que debió haber sido invertido en Venezuela. Ese dinero se lo robaron a Pdvsa, no a un banco. La corrupción tiene consecuencias reales sobre la gente. Esta corrupción tiene víctimas y esas víctimas somos todos los venezolanos», dijo Weffer.

Investigación bien recibida

«Lo que me sorprendió de esta investigación es que fue muy bien recibida», aseguró Hall. El periodista afirmó que el proyecto ha tenido una gran cantidad de lectores alrededor del mundo.

Apuntó que el alcance ha sido amplio y que la Unión Europea está considerando la posibilidad de colocar a Suiza en una lista negra, por ser un país que ayuda al lavado de dinero.

«Se lo están tomando en serio. Creo que los políticos allá en Europa ya están cansados que hay investigación tras investigación y nada cambia. Ahora ya lo están cambiando. El banco mismo que nos amenazó con demandarnos antes de la publicación, después de la publicación está muy callado porque la reacción en Europa es muy fuerte», puntualizó.

Lea aquí más sobre el proyecto Suisse Secrets, la procedencia de los datos y su significado.