Consumo de carne en Venezuela sube 2 kilos por persona en 2021, sostiene Fedenaga

La Federación Nacional de Ganaderos (Fedenaga) aseguró que, en 2021, hubo un incremento de dos kilos en el consumo per cápita de carne, al pasar de seis a ocho kilos. Sin embargo, señaló que, aunque es un «síntoma positivo», no es suficiente.



El presidente de Fedenaga, Armando Chacín, de acuerdo a una nota de prensa difundida este 9 de diciembre, explicó que el consumo de este producto debería ser de alrededor de 60 kilos por persona y año, tomando en cuenta las cuatro especies principales (res, pollo, cerdo y pescado), pero actualmente el promedio no llega a los 24 kilos anuales.



Chacín también hizo énfasis en el crecimiento sostenido del rebaño nacional durante los últimos dos años, atribuyéndolo a la dolarización de la carne, lo que también «frenó» el «fenómeno del contrabando de extracción a Colombia».



En todo caso, consideró que ese número es insuficiente, ya que debiera haber 30 millones de cabezas de ganado.



El portavoz de los ganaderos añadió que, si en un futuro cercano, los venezolanos aumentaran su poder adquisitivo, no habrá suficiente carne para todos.



Sobre la escasez de combustible, Chacín indicó que el suministro ha mejorado, pero no es suficiente porque, aunque el sector tiene «unos cupos» con el Ministerio de Energía, «este no es despachado eficiente y oportunamente hasta el momento».



Sin embargo, dijo que, en el último mes, ha visto una «leve mejoría» en algunos municipios del país y espera que se mantenga para que en el próximo verano puedan funcionar los tractores, plantas y bombas de riego «adaptadas ante las constantes fallas de energía eléctrica en el interior del país».



Chacín sostuvo que para recuperar el sector ganadero es necesario, en una «primera fase», una inversión de 10 millones de dólares, por lo que insistió en la necesidad de confianza y que la actuación del Estado «es clave».



«Hemos visitado más de 14 embajadas y todas coinciden que la inversión llegará cuando exista plena seguridad jurídica», destacó.