Condiciones atmosféricas dejan a Maracaibo sin luz, dice Corpoelec - Efecto Cocuyo

Este viernes 20 de septiembre, la capital zuliana amaneció a oscuras tras las precipitaciones que se presentaron la noche anterior.

Al menos eso fue lo que informó la Oficina de Corpoelec en el estado Zulia, que “las condiciones atmosféricas y lluvias ocurridas la noche del viernes ocasionaron la salida de la línea de transmisión a 400 Kv Tablazo—Cuatricentenario”.

Un apagón sumado a la lluvia era la pesadilla de María Peña, habitante del sector La Limpia, quien afirmó que al llegar la luz se enteró de que hubo un “nuevo” megaapagón nacional que afectó al menos 11 estados de Venezuela.

“Ay, no, yo no quería que lloviera y menos sin luz. No se veía nada; tuve que mover todo en mi casa porque se metió el agua. Y cuando por fin llegó la luz este sábado fue que supe que se había ido en más estados”, cuenta la ama de casa.

Corpoelec informó este sábado en la mañana que ya “se había recuperado más del 80% de los circuitos pertenecientes al bloque de administración de cargas”. Sin embargo, muchos sectores de Maracaibo ya contaban al menos 15 horas sin electricidad antes del reporte del megaapagón a las 3 de la tarde.

Fin de semana solitario

Y este sábado, las calles marabinas amanecían con poco tráfico. Además, la mayoría de los comercios permanecían cerrados desde el casco central hasta la Curva de Molina, en el oeste de la ciudad.

“¿Para qué vamos a abrir si no van a comprar?”, pregunta Neira Gonzáles, comerciante del Mercado Periférico, quien narra que su negocio se inundó y no pudo instalar la planta eléctrica, lo que le impidió seguir sus labores.

“Eso se empozó todo de agua y ya las calles estaban solitarias. Así no podía poner la planta, será pa’ que explote y quede peor”.

Incertidumbre

Cada vez que llueve, los marabinos parecen temer más por el servicio eléctrico que por la propia lluvia.

De hecho, en varios sectores del oeste de la ciudad, las plantas eléctricas que los surten de energía son apagadas antes de que caiga el “palo de agua”.

Tal es el caso de la Planta Guaicaipuro, ubicada en el sector El Marite, que ya “ha explotado más de 10 veces este año”, según cuentan residentes.