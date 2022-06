Cinco años sin trasplantes: las promesas incumplidas a niños y niñas en Venezuela #SinTrasplantes

Al menos 70 pacientes murieron esperando una oportunidad de trasplantes entre 2017 y lo que va de 2022, según datos de la organización Prepara Familia. Eran niños, niñas y adolescentes venezolanos, dependientes de tratamientos y de las promesas vacías del Estado sobre el trasplante de órganos.

Este 1° de junio de 2022 se cumplieron cinco años desde que se suspendió el Programa de Procura de Órganos (SPOT) en Venezuela y a la fecha no se vislumbra una reactivación, a pesar de las decenas de fallecimientos que enlutan a esas familias y también al Hospital Infantil J.M. de los Ríos, ubicado en el centro de Caracas.

En mayo de 2019, Nicolás Maduro, mandatario venezolano, aseguró que establecería convenios con otros países para realizar trasplantes de médula ósea. También afirmó que cuatro niños serían enviados a Cuba para ser trasplantados, pero ningún viaje se programó y en julio de ese año el gobierno cambió el discurso: ofreció llevar algunos casos hasta Turquía.

Sin embargo, este 2022 pacientes como Miguel Berríos, quien inicialmente fue elegido para viajar a suelo cubano, siguen en listas de espera en la capital de Venezuela. Efecto Cocuyo registró al menos veinte manifestaciones de médicos y familiares de pacientes desde 2018.

Hoy, decenas de menores de edad continúan aguardando por un órgano que les permita vivir. No saben si les queda un día, una semana o un año más, pero perseveran y sus padres rezan porque aparezca una respuesta efectiva a una dramática situación que sigue cobrándose vidas y que se agrava debido a las precarias condiciones de los centros de salud, la escasez de medicamentos, la caída en picada de los servicios públicos y la fuga de especialistas, a raíz de la crisis humanitaria por la que atraviesa la nación.

Elsa Murillo se siente decepcionada. Es la madre de Miguel Berríos, quien ya llegó a la mayoría de edad. Su última consulta en el J.M. de los Ríos fue marzo de 2022. Berríos, proveniente de Barlovento, una zona a 34 kilómetros de Caracas, lleva cuatro años a la espera de una médula ósea y ya no sabe a dónde acudir. Sufre de talasemia mayor, un trastorno hereditario de la sangre que impide al organismo producir la cantidad necesaria de hemoglobina. A Miguel le diagnosticaron esta condición a sus tres años

En 2019, la Fundación Venezolana de Donaciones y Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células (Fundavene) le aseguró a Murillo que su hijo sería llevado a Cuba para la cirugía de trasplante. Sin embargo, ella cuenta que la esperanza que inicialmente sintió se diluyó con el tiempo.

«En un inicio, ellos ofrecieron esa propuesta rápida. Pero para Miguel no era válido, porque él necesita salir a un país donde haya banco de médula y especialistas en su diagnóstico. En Cuba no podían operarlo. Luego nos ofrecieron irnos a Turquía, pero desde ahí todo ha sido excusas: primero las sanciones, luego la pandemia. A una mamá le dijeron que por la guerra entre Ucrania y Rusia», expresó Elsa a Efecto Cocuyo.

Hace tres años, Miguel parecía contento porque, en su optimismo, esperaba que se acabaran sus transfusiones de sangre. Sin embargo, ya lleva más de 400 y comienza a resignarse, aunque su madre insiste en buscar alternativas. Fundavene no ha vuelto a contactarlos.

«A veces me mira y me dice: ‘Ya, mamá. Deja eso así’. Pero no puedo dejarlo así. Me siento abatida porque nos convertimos en mendigos de la salud. Ya Miguel tiene 19 años y fue remitido a hematología en el Banco Municipal de Sangre de Caracas. Esto nos ha pegado demasiado, porque uno choca con la realidad de los otros hospitales».

Elsa Murillo, madre de un niño sin trasplante