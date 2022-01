China aprueba construir una base de exploración en el polo sur de la Luna

China ha aprobado la cuarta fase de su programa de exploración, que incluye la construcción en la próxima década de una base de exploración científica en el polo sur de la Luna, recoge este 5 de enero la cadena estatal CGTN.



La Administración Nacional del Espacio de China (CNSA) anunció que el país asiático continuará su programa de exploración lunar con las futuras misiones Chang’e 6, Chang’e 7 y Chang’e 8, explicó el medio.



China no emprenderá la construcción de la base en solitario: «Trabajaremos con Rusia para construir las bases de la estación de exploración lunar, la cual sentará unos cimientos sólidos para investigar los recursos y el entorno lunares», aseguró el subdirector de la CNSA a medios locales en una entrevista reciente.



Construir una base en el polo sur de la Luna tendría la ventaja de que los paneles solares que abastecerían de energía a la estación disfrutarían de más horas de sol que en otros lugares del satélite.



Tras firmar el acuerdo de cooperación con Rusia el pasado marzo, el diseñador jefe del programa de exploración lunar, Wu Weiren, declaró que «si el proyecto de la estación de investigación lunar se puede implementar con éxito, China no estará muy lejos de lograr un aterrizaje tripulado en la luna».



En este momento, parte de la misión Chang’e 4 se encuentra en la superficie lunar.



El vehículo Yutu 2, que está en la actualidad en funcionamiento, llegó a la Luna a bordo de la sonda no tripulada Chang’e-4 en 2019, cuando esta se convirtió en la primera nave en alunizar en la cara oculta del satélite.



Expertos chinos vaticinaron poco después del lanzamiento de la Chang’e-4 que habría «descubrimientos sorprendentes» en la cara oculta de la Luna, en la cual se podría desvelar «información profundamente escondida».



El programa Chang’e (bautizado así en honor a una diosa que según las leyendas chinas vive en la Luna) comenzó con el lanzamiento de una primera sonda en 2007.



El objetivo final de este programa es una misión tripulada a la Luna.