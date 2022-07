En Cevamar no hay límites, todos pueden aprender inglés

El Centro Venezolano Americano de Margarita (Cevamar) está listo para recibir a un nuevo grupo de estudiantes que quieren aprender inglés.

Una oportunidad para que te inscribas, porque en Cevamar no hay límites.

Niños, adolescentes, adultos jóvenes y adultos mayores, para todos las puertas del aprendizaje están abiertas. Desarrollamos el área de lectura, escritura, comprensión y habla.

Cevamar siempre se está actualizando, por tanto, se incorporan nuevas herramientas de enseñanza para que las clases sean dinámicas y totalmente distintas a cualquier otra metodología.

Por eso contamos con computadoras y lentes de realidad virtual como parte del material de práctica, de la mano de teachers dinámicos y conocedores del idioma.

Aprendiendo inglés puedes desarrollarte con mayor facilidad en campos como las artes, deportes, negocios, o si simplemente quieres ver las películas sin subtítulos o cantar bien el karaoke.

Estructura programática

El programa Kids EFL tiene las herramientas necesarias para que los niños, a partir de siete años, puedan tener un aprendizaje experiencial que les asegure el dominio del idioma con celeridad.

Si aprender inglés figura en tu lista de pendientes es hora de tacharla, porque la edad no te debe limitar. Tenemos nuestras plataformas On The Go, Off2Class y tecnología de punta como son nuestros lentes de realidad virtual que facilitarán el proceso.

“La experiencia que ofrecemos en Cevamar mantienen motivados a los participantes, entendiendo la importancia de adquirir las competencias del idioma inglés, tan beneficiosas para desarrollarse laboral y socialmente”, expuso Jorge Colmenares, coordinador Académico de Cevamar.

Facilitación

“El aprendizaje vivencial sigue siendo la forma idónea para aprender un nuevo idioma, Cevamar se enfoca en demostrar que por esta vía es posible dominar el idioma en menos de un año”, dijo Jesús Ágreda, facilitador y supervisor del Programa EFL Cevamar.

De acuerdo a tú disponibilidad puedes conectarte por vía online, por eso contamos con el Plan Free Style para quienes tienen poco tiempo libre, pero desean continuar con el aprendizaje; el Plan OnDemand para perfeccionar el idioma si tu deseo es estudiar o trabajar en un país de habla inglesa; y el Plan Weekly con clases periódicas y asesorías personalizadas.

Para más información respecto a los programas de Cevamar, síguelos en todas las redes sociales como @accevamar, también puedes visitar la web www.accevamar.org o escribir al Whatsapp o Telegram +58 412 222 3031.