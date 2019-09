La nueva manera de censura en Venezuela es el "bloqueo" a medios digitales - Efecto Cocuyo

Nacido en un país sumido en una prolongada crisis y con un nombre que evoca más al Caribe que a una redacción, el medio venezolano Efecto Cocuyo acaba de recibir el Premio Wola de Derechos Humanos en Washington, desde donde su cofundadora Luz Mely Reyes denunció en una entrevista con Efe una nueva manera de censura: el bloqueo digital.



«Venezuela vive una emergencia humanitaria compleja, esto tiene varias aristas, hay varias crisis que se están dando en Venezuela en este momento, pero también se da de las luchas que se libran en Venezuela, hay una lucha que tiene que ver con la libertad de prensa y libertad de expresión», dijo a Efe la periodista Luz Mely Reyes, cofundadora de Efecto Cocuyo.



Reyes, quien en noviembre pasado recibió el Premio Internacional a la Libertad de Prensa del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por su sigla en inglés), recogió ahora un galardón que por primera vez se otorga a un equipo periodístico.



«Este premio para nosotros tiene un gran valor, gran significación porque, desde que nosotros nacimos hace cinco años, Efecto Cocuyo buscaba tener un enfoque de derechos humanos sobre la cobertura de las informaciones que hacemos», explicó Reyes, quien declaró que este galardón los honra, los llena «de responsabilidad, pero también de mucha alegría».



Y al referirse a cómo se ejerce el periodismo en su país, Reyes recordó que «hay que siempre repetir que en Venezuela, así como fueron desmantelando la democracia durante 20 años, también hubo desmantelamiento de la industria de medios«.



Tratando de describir el panorama para los periodistas venezolanos, Reyes aseguró que enfrenta las mismas dificultades de un ciudadano común y corriente: falta de electricidad o de agua, el temor a salir a la calle y ser víctima de la delincuencia, no tener acceso a medicinas o alimentos, en fin, «estar en situación de precariedad».



«Hay un trabajo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa que muestra, sobre todo en el interior de Venezuela, la situación precaria de muchos periodistas que ganan el salario mínimo en Venezuela está aproximadamente en dos dólares y hay periodistas que llegan al salario mínimo de casualidad», sentenció.



«A toda esta situación se añade algo que ha sido como la nueva manera de censurar del Gobierno, que es el bloqueo constante a los medios digitales y a las plataformas de redes sociales e incluso de buscadores», alertó.



Esto, agregó, «desde enero de este año se ha agudizado muchísimo más y está también documentado gracias a los trabajos que hace el Instituto de Prensa y Sociedad venezolano».



«Allí podemos ver cómo hay un bloqueo sistemático para que los venezolanos y venezolanas no tengan acceso a una información realmente independiente y libre», detalló Reyes.



En ese sentido, precisó que bloquean las páginas, por ejemplo, las direcciones URL, e incluso «muchas veces algunos contenidos no están disponibles para todas las personas en todas las partes o ciudades del país».



Destacó que hay denuncias de medios como El Pitazo, ganador del Premio Ortega y Gasset 2019 como Mejor Cobertura Multimedia y que ha sido bloqueado en ocasiones, lo que los obliga a tener direcciones alternas.



«El gobierno de (Nicolás) Maduro dedicó sus primeros esfuerzos en perseguir, hostigar, acosar a periodistas y medios tradicionales», describió esta comunicadora, para apuntar que, una vez que ha sido controlado ese espacio tradicional de los medios mediante tácticas como «compra, censura, hostigamiento, amenazas de cierre», la búsqueda se ha enfocado en el «espacio digital».



Esto es debido a «que era una ventana que estaba allí, por donde se colaba muchísima información, y ahora por supuesto entonces aplica métodos, por cierto que se aplican en otros países, para bloquear la información», advirtió Reyes, quien apuntó que en lo que va del año fueron detenidos arbitrariamente en el ejercicio de su trabajo 55 periodistas y en menos de tres años, 17 tuiteros.



«Y en este momento hay dos presos de conciencia en Venezuela: uno por reportar, que es Jesús Medina, y otro por tuitear», afirmó Reyes e indicó que «Venezuela entra en los países que tienen presos políticos por ejercer la comunicación».

Con información y foto de Efe