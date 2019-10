Avesa: Es violencia institucional de Senamecf prohibir entrada de mujer en minifalda - Efecto Cocuyo

Ana Karina Hinestroza acudió a la sede del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forense (Senamecf) el pasado martes, 8 de octubre, a realizarse un examen médico legal, tras ser golpeada por su expareja. Los funcionarios de la institución le negaron la entrada por ir vestida con una minifalda.

Ante la negación de tomar la denuncia de violencia de género, por la forma en la que estaba vestida, Hinestroza, de 21 años de edad, se colocó un suéter para tapar el escote en sus hombros. Aun así, los funcionarios del Senamecf le impidieron por segunda vez la entrada a la institución pública. “No puedes entrar así”, sentenciaron.

La mujer duró un año de relación con su pareja y en ese año la golpeó en al menos seis ocasiones. “Yo vivo en Plan de Manzano y me costó mucho llegar hasta la morgue. Me puse esa falda porque no tenía ropa limpia en la casa. Es muy difícil llegar a Bello Monte porque ya no hay camionetas que suban hasta acá”, dijo.

Magdymar León, coordinadora de la ONG Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (Avesa), aseguró a Efecto Cocuyo, que el Senamecf, a no atender a la víctima por la forma en la que está vestida, está incurriendo en un delito que es el de violencia institucional.

“Todo funcionario que obstaculice y restrinja el acceso de las mujeres a la justicia, incurre en violencia institucional. Realmente aquí lo que corresponde es denunciar al Senamecf por este caso, por no haber dado la debida atención a esta joven y a otras más, porque es la propia institución la que está incurriendo en el delito. Esto es gravísimo”, indicó León.

La representante de Avesa señaló que usualmente las mujeres no denuncian la violencia de género en las primeras agresiones, y usualmente es entre la octava y la décima agresión que ellas deciden colocar la denuncia.

León indica que si una víctima no es atendida debidamente en el órgano receptor de la denuncia, esto hace que la mujer retroceda en la atención al problema de la violencia. “O sea, esto hace que la mujer desista continuar en la ruta que la llevaría a acceder a la justicia, a recibir protección y atención”.

Para León, que otra institución le haya negado la entrada Hinestroza no representa un problema tan grave como que el Senamecf lo haya hecho. “Es la propia institución que le compete brindar apoyo y ella está allí para que le hagan una evaluación (…) que una institución lo haga, es gravísimo”.

La psicóloga clínica, cree que definitivamente se está desestimando la violencia contra la mujer como un problema grave y como un delito. “Cuando me colocan a mí, requisitos de un aspecto físico, de una forma de vestir para atenderme, se está centrando en algo accesorio, no en lo fundamental”.

En torno a la vestimenta de la joven Hinestroza, León afirma que hay un prejuicio en torno al uso de la minifalda, que hace creer que “esa mujer es inmoral, indecente, o una persona provocadora sexualmente, o sea que una mujer con minifalda no puede entrar en una institución respetada porque para el organismo esta persona es inmoral, ese es el mensaje”.