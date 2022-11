Así se vive el Black Friday en Caracas este #25Nov

En Caracas, el Black Friday comenzó oficialmente durante la mañana de este 25 de noviembre, cuando los comercios abrieron sus puertas a los clientes. No obstante, a pesar de los descuentos de entre 10 % y 70 %, para el mediodía no se registraron centros comerciales o negocios abarrotados. Las filas más largas se organizaron frente a tiendas de ropa, calzado y electrodomésticos.

Efecto Cocuyo realizó un recorrido en cuatro de los cinco municipios del Área Metropolitana de Caracas para documentar el llamado «viernes negro», una fecha que se ha popularizado alrededor del mundo aunque originalmente es considerada una tradición estadounidense.

En el centro comercial Millenium, ubicado en Los Dos Caminos, municipio Sucre, había pocas ventas para las 10:00 a. m. Carteles de ofertas desde 20 % permanecían pegados en las vitrinas de tiendas de juguetes, bodegones y outlets. A las 11:00 de la mañana, el centro comercial Tolón, en el municipio Baruta, también se mantenía con poca afluencia, a excepción de la tienda deportiva Power, cuyos empleados intentaban encargarse de una cola de más de cincuenta personas.

«Voy a comprar el regalo de diciembre de mi hijo. Me dijeron que hay descuentos chéveres: camisas en diez dólares, por ejemplo. Lo único que no me gusta es que no se respetan las normas de bioseguridad», expresó Carolina Hernández, quien llevaba más de tres horas formada para ingresar al local. Ninguna de las personas tras ella utilizaba mascarilla.

Las autoridades sanitarias del gobierno de Nicolás Maduro informaron durante la madrugada del 4 de noviembre sobre la detección de 63 casos de COVID-19 en Venezuela. En total, el país contabiliza 547.112 casos confirmados. A pesar de las advertencias de especialistas sobre hacer uso del tapabocas en la jornada de compras debido a que el coronavirus aún sigue activo, pocos siguieron la recomendación.

Más gente en el Sambil

En el municipio Chacao, el centro comercial Sambil sí recibió a centenares de adultos y niños este viernes. Vigilantes y clientes comentaron que hubo quienes hicieron cola en el estacionamiento desde las 3:00 de la madrugada para comprar en tiendas específicas. Estos compradores se anotaron en una lista. El lugar permitió la entrada al público a las 8:00 a. m., aunque los locales no estaban abiertos.

«La gente vino desde muy temprano a comprar. Yo vengo por unas botas y unos tacones para diciembre. En Ciudad Alternativa dijeron que todo el calzado iba a quedar en 20 dólares y los accesorios a un dólar», dijo Johana Nieves, de 20 años.

En Balú, la cola en el interior de la tienda de ropa superaba a las 70 personas casi al mediodía. Camisas en cinco dólares, chaquetas en nueve dólares y pantalones en siete dólares atrajeron a decenas de personas en búsqueda de los estrenos decembrinos.

«Estoy comprando la ropa de mis dos niños para diciembre. Llevo más de cinco prendas y todo me sale alrededor de 40 dólares», dijo Rosyelis Pereira, que se tomó un día de su trabajo para hacer compras de prendas y zapatos.

Largas filas para electrodomésticos

En Sabana Grande, municipio Libertador, las colas más largas se registraron en las tiendas Daka y Traki, tiendas caracterizadas por vender productos para el hogar. En el caso de la primera, su foco son los electrodomésticos. Planchas, licuadoras y cocinas eléctricas recibieron hasta el 50 % de descuento.

Sin embargo, objetos más grandes como lavadoras o cocinas no tuvieron el mismo porcentaje de rebaja. Para saber cuál es la mercancía seleccionada, los clientes debían preguntarle a los empleados del local y usualmente neveras o electrodomésticos grandes no experimentaron deducciones del precio original.

Andrew Rodríguez se enteró de las ofertas mientras estaba en el trabajo y decidió formarse desde las 10 a. m. para ingresar a Daka.

«Voy a comprar una plancha que me queda en 10 dólares y la licuadora también me ronda ese monto. Una es para hacer un regalo y la otra porque la necesito. Menos mal que ha avanzado rápido la cola», dijo a Efecto Cocuyo.

En el cercano centro comercial El Recreo, las personas caminaban mirando las vitrinas de las tiendas para el mediodía de este 25 de noviembre. Varias mostraron poco interés en carteles que avisaban de rebajas desde el 10 % hasta el 30 %. Algunas de ellas prefirieron ir hasta el bulevar de Sabana Grande, repleto de comerciantes informales que remataban pijamas, franelas y bolsos.

«Los zapatos tienen supuestamente descuentos. Pero yo los veo igual que hace una semana. El mismo precio: lo que pasa es que suben los costos días antes y luego fingen que le quitan un porcentaje para que la gente se lleve su zapato. Yo no siento que haya un gran descuento, porque además el dólar subió mucho», expresó Lisbeth Figueroa.

El dólar paralelo en Venezuela sobrepasó los 12 bolívares para el jueves 24 de noviembre. En la cotización de cierre de la cuenta en Instagram Monitor Dólar Venezuela, la divisa estadounidense llegó a los 12,63 bolívares este 25 de noviembre.

Black Friday de pocos descuentos en electrónicos

Teléfonos, computadoras portátiles y celulares registraron descuentos de hasta el 15 % o rebajas poco significativas. En City Market, Sabana Grande, un dispositivo que originalmente estaba en 115 dólares se vendía a 105 dólares. Así mismo, una laptop Dell Latitude, con un precio original de 159 dólares, quedó en 145 dólares. Las tiendas dedicadas a electrónicos no recibieron demasiados clientes este viernes.

En Sambil, Tolón y El Recreo las filas estaban concentradas en su mayoría en los locales de ropa femenina, deportiva y zapaterías. Para la 1:30 p. m. no se había registrado ningún incidente en los lugares recorridos por Efecto Cocuyo.

Claudia Itriago, directora de la Cámara Venezolana de Centros Comerciales, Comerciantes y Afines (Cavececo), pidió a los consumidores «tener paciencia» y hacer compras tranquilas, debido a que el Black Friday se extenderá hasta el domingo 27 de noviembre.

«Hay comercios que son más preferidos que otros. Hay que tener un poquitito de paciencia. El Black Friday aquí no es típico, dura tres días. Hay que tener la mejor disposición. Por supuesto, mantener las medidas de bioseguridad», puntualizó.