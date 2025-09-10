La Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (Apucv) volvió a alzar su voz este miércoles para llamar la atención sobre la crisis salarial que sufre el gremio docente universitario.

Mediante un comunicado emitido este 10 de septiembre, rechazaron la política del gobierno nacional que ha reducido los salarios de los docentes universitarios a montos de entre 1 y 3 dólares mensuales desde marzo de 2022.

Según la Apucv, estos sueldos, carentes de poder adquisitivo, son un “mero simbolismo” de la relación laboral y no garantizan condiciones dignas para los profesores.

El pronunciamiento critica la estrategia gubernamental de sustituir el tabulador salarial por bonos unilaterales, «como el Bono de Guerra Económica y el Bono de Alimentación, los cuales, al no estar contemplados en el marco jurídico, afectan negativamente los beneficios socioeconómicos legales, como el Bono de Fin de Año 2025, y debilitan los sistemas de previsión social autogestionados».

Además, denuncian que esta política «desvaloriza el mérito, la jerarquía, la experiencia y la dedicación, lesionando gravemente a la institución universitaria».

“Es insólito que el gobierno hable de un crecimiento económico sostenido mientras los salarios de los universitarios han desaparecido”, señaló la Apucv, que destacó que la crisis salarial pone en riesgo la calidad y pertinencia del sistema universitario venezolano.

El comunicado también reprocha el incumplimiento de promesas por parte del Ministerio de Educación Popular para la Educación Universitaria, que en dos ocasiones se comprometió a establecer mesas de trabajo con los gremios para abordar la crisis, sin que estas se hayan concretado.

En respuesta, la Apucv acordó exigir al gobierno el cese de imposiciones unilaterales en las condiciones laborales, instar al Consejo Universitario, los Consejos de Facultad y de Escuelas de la UCV a priorizar la resolución de esta crisis, y proponer la salarización del Bono de Guerra Económica como un primer paso para recuperar el poder adquisitivo.

Asimismo, llamó a la unidad de los trabajadores a escala nacional para impulsar una campaña por un salario digno, en defensa de la educación y del sistema universitario.

La Apucv anunció que intensificará sus acciones de protesta en los próximos días, buscando el respaldo de la comunidad universitaria y otros sectores para revertir lo que califican como una “debacle” del sistema educativo.

“La lucha por un salario justo es la lucha por la supervivencia de la universidad venezolana”, afirmó un representante de la asociación. La Apucv no se rinde: por la dignificación del trabajo docente y la defensa de la educación.