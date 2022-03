Anónimo Restaurante responsabiliza y se desvincula de Narciso Bar Club por agresión a Stefany Hernández

Anónimo Restaurante, el local comercial en donde fue agredida la medallista olímpica Stefany Hernández el pasado viernes 11 de marzo, publicó un comunicado en el que responsabilizan al equipo de Narciso Bar Club, una compañía que operaba en el área lounge en la segunda planta de este restaurante, y su decisión de cancelar su concesión.

«Queremos aclarar que los hechos de agresión denunciados en las últimas horas en las redes sociales, son responsabilidad absoluta del equipo de Narciso Bar Club. Hacemos pública la decisión de cancelar su concesión; compañía que operaba en el área lounge en la segunda planta de nuestro establecimiento desde diciembre de 2021″, dice el comunicado publicado en la cuenta de Instagram de Anónimo Restaurante, un restaurante de lujo ubicado en Las Mercedes.

Además, se informó que han puesto a disposición de las autoridades el material audiovisual registrado por las cámaras de seguridad, «para ayudar a investigar lo sucedido, y sirva para la aplicación de la justicia a los culpables del hecho».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Anōnimo Restaurante (@anonimo.restaurante)

Este pronunciamiento se produce luego de que Stefany Hernández, medallista olímpica venezolana, denunciara que fue agredida físicamente por un funcionario de seguridad dentro de Anónimo Restaurante, quienes la expulsaron del local a ella y un grupo de amigos con el que había asistido al local en un acto de presunta homofobia. «No le gusté a unos cuantos homofóbicos que quisieron atacarnos», aseguró.

«Un hombre de la seguridad de ese local me golpeó la cara y el oído, hubo también empujones e insultos. El dolor que siento desde anoche es intenso y preocupante por la lesión que me ocasionó, pero para eso ya me están atendiendo y confío que Todo va a pasar», denunció la deportista en su cuenta de Instagram este sábado.

«Nos golpearon a las mujeres y a los hombres a pesar de haber sido nosotros los agredidos en un principio. Los violentos, y los dueños del local, seguramente quedaron satisfechos bailando el capricho de violentarnos. Qué tristeza siento», agregó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Stefany Hernández OLY (@hernandez469)

Detienen a responsable de la agresión

Posterior a la denuncia de Hernández, Tarek William Saab, el fiscal general designado por la Constituyente de 2017, anunció la detención del responsable de la agresión contra la medallista. “Por dichos sucesos, fue detenido Robert Ordóñez Ángel, quién será será imputado por el delito de Violencia Física Agravada”, informó a través de Twitter.

Saab informó que el encargado de investigar el caso será el Fiscal 82 Nacional en Defensa para la Mujer.

#AHORA #designado el Fiscal 82 Nacional en Defensa para la Mujer, para #investigar agresión física contra la #medallista olímpica Stefany Hernández: por dichos sucesos fue #detenido Robert Ordóñez Ángel, quién será será #imputado por el delito de Violencia Física Agravada. pic.twitter.com/cDJo0xFu3n — Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) March 13, 2022

Origen de la agresión

Según explicó Hernández, la agresión en su contra se trató de un acto de homofobia. «Me costó caro no llevar minivestido, no alisarme el cabello ni llevar tacones rojos; pero esta soy yo, nunca seré un disfraz, Yo Soy Leal a mi verdad», lamentó en su pronunciamiento.

«Ojalá no vayan, pero si van a Anónimo-Narciso asegúrense de «parecer» heterosexuales o los expulsarán y golpearán hasta que sientan miedo de ser ustedes mismos», concluyo.

Este hecho se suma a las reciente denuncias de actos de homofobia y discriminación por motivos de orientación sexual ocurridas en locales de entretenimiento y espacios públicos, tanto en Caracas como en el interior del país.

Una de las respuestas por parte de las autoridades ha sido sancionar a 720 horas de trabajo comunitario a directivos de un local en La Castellana, municipio Chacao de Miranda, en donde se registró un hecho de homofobia la noche del viernes 24 de septiembre.

Narciso Bar se disculpa

Narciso Bar también se pronunció en redes sociales por la agresión contra Stefany Hernández. En Instagram emitieron un comunicado en el que lamentaron los hechos.

«Repudiamos toda acción de abuso, violencia, discriminación de género, raza y religión. Desde estas líneas queremos reiterar nuestro compromiso con toda nuestra comunidad. Por lo tanto, es prioridad para nosotros brindarles seguridad y respeto en nuestras instalaciones», dijeron.