Hasta el 18 de enero de 2022 seguirá restricción de vuelos hacia Venezuela

Hasta el próximo 18 de enero de 2022 las restricciones a las operaciones áreas comerciales y privadas hacia Venezuela se mantendrán vigentes.

El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (Inac) informó en un comunicado que estas medidas se cumplen para evitar la propagación del COVID-19 en el territorio nacional.

«Continúan las restricciones de las operaciones de la aviación comercial, la aviación general y privada desde y hacia la República Bolivariana de Venezuela», dijeron la noche de este sábado 18 de diciembre.

Solo se permiten operaciones aerocomerciales con los siguientes países: Turquía, México, Panamá, República Dominicana, Rusia, Cuba y Bolivia.

El Inac exhortó a los y las operadoras aéreas a no comercializar boletos «en rutas distintas aprobadas por el Ejecutivo nacional», un llamado que extendieron a las personas, a quienes piden no adquirir pasajes en destinos que no sean los que aprobó el gobierno de Nicolás Maduro.

Vuelos autorizados hacia España

Pese a estas restricciones, durante los meses de noviembre, lo que va de diciembre y a principios del próximo año, el mismo Inac autorizó operaciones para vuelos específicos hacia España con líneas como Iberia, Air Europa y Plus Ultra, con vuelos directos Maiquetía-Madrid y viceversa.

Hasta ahora, Turkish Airlines opera desde Estambul (IST) a Caracas (CCS) y viceversa con un vuelo diario en aeronaves Boeing 787-9. Estos vuelos posibilitan conectar a destinos del viejo continente a través de la red de Turkish.

En el país los vuelos nacionales no tienen restricción por la suspensión del esquema 7+7 que inició el pasado mes de noviembre y se mantendrá hasta el 31 de diciembre.