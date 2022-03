Zelenski: un acuerdo con Rusia debe ser ratificado en referendo

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha advertido que cualquier acuerdo de paz que se alcance con Rusia, incluido cualquier cambio territorial en el país, tendrá que ser respaldado por la población en un referendo.



«Si habláis de estos cambios (territoriales), entonces la única solución será convocar un referendo. Será el pueblo el que resolverá la pregunta sobre el formato de este compromiso», afirmó Zelenski en una entrevista con la emisora checa CT24, la francesa France Télévisions y la ucraniana NSTU.



En la charla, emitida anoche en la televisión checa y recogida este 22 de marzo por diferentes medios locales, Zelenski considera que una eventual reunión con su homólogo ruso, Vladímir Putin, debe estar precedida por un consenso en su país.



Ese encuentro, sobre el que se viene especulando desde hace días, será clave, según el jefe de Estado ucraniano, para conocer las verdaderas intenciones de Rusia y «de qué son capaces o que persiguen para parar esta guerra».



De lo que Zelenski sí que está seguro es que «ni la historia ni el Estado perdonará la pérdida de personas», así como tampoco «perdonarán las futuras generaciones la pérdida de nuestro territorio».



Siempre en el marco de las tensas negociaciones con Moscú, que aspira a un reconocimiento de su soberanía sobre la península de Crimea, ocupada desde 2014, así como la autodeterminación de los territorios rebeldes de Donetsk y Lugansk, Zelenski quiere dar la palabra a su pueblo.



«Si tuviera que ser totalmente sincero, entonces si hablamos de seguridad o cambios en las leyes ucranianas, esto no lo va a resolver solo el presidente (Zelenski). Será un proceso largo, en el que se involucrará tanto el Parlamento como el pueblo ucraniano», afirmó Zelenski.



«Estoy dispuesto a ceder en lo que sea, sólo si está de acuerdo mi gente. No pasará nada distinto. Hemos alcanzado finalmente la unidad y no deseo de ningún modo una división en nuestro Estado», añadió. EFE