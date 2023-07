Whatsapp sufre caída mundial durante la tarde de este 19 de julio

El servicio de mensajería instantánea WhatsApp se ha visto interrumpido este miércoles por la tarde, lo que impide el envío y la recepción de mensajes a través de la aplicación en todo el mundo.

Según el portal DownDetector, la aplicación ha recibido problemas de conexión en las principales ciudades del mundo.

Los usuarios han informado de problemas en el acceso a la aplicación, a la conexión del servidor y también en el envío de mensajes. WhatsApp se ha convertido además en tendencia en Twitter, donde muchos ‘tuiteros’ han compartido en la red social los problemas para acceder.

La app funcionaba en ninguna de sus vías disponibles (aplicaciones móviles, aplicación para computadores y página web).

En su cuenta oficial en Twitter, Whatsapp informó que emprendió labores para restablecer el servicio, que fue nuevamente levantado una hora después del primer reporte.

we’re working quickly to resolve connectivity issues with WhatsApp and we’ll update you here as soon as possible.