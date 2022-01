Un muerto y más de 20 heridos en ataques contra la fuerza pública en Colombia

Al menos un muerto y unos 24 heridos dejaron varios ataques perpetrados contra la fuerza pública en varias regiones de Colombia durante la noche del miércoles 26 y la madrugada del jueves 27, informaron las autoridades.



El mayor ataque ocurrió esta madrugada contra la base militar del 27, del Batallón de Infantería No. 14 Capitán Antonio Ricaurte, que está ubicada en el municipio de Aguachica, en el departamento del Cesar (norte), detalló el Ejército en un comunicado.



Allí se escucharon cuatro detonaciones producto, al parecer, de ataques con granadas, lo que dejó dos militares con heridas de consideración que fueron traslados al Hospital de Aguachica y 18 más con afectaciones leves, que fueron atendidos dentro de la misma unidad militar.



Por otra parte, el Comando de la Décima Brigada del Ejército señaló que fue atacada con artefactos explosivos la base militar de Chiriguaná, también en el Cesar, donde murió el soldado Faider Martínez Gómez.



También resultó herido con esquirlas otro uniformado, quien fue llevado a un centro médico de Chiriguaná donde es atendido.



Según las autoridades, este ataque fue cometido, al parecer, por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y se llevan a cabo operaciones militares para «identificar a los responsables de este acto terrorista».



Un tercer ataque fue perpetrado con explosivos contra el Batallón de Infantería No. 15 General Francisco de Paula Santander, en Ocaña, en el departamento de Norte de Santander (fronterizo con Venezuela), que dejó un herido.



En los departamentos de Cesar y Norte de Santander delinquen el ELN; el Clan del Golfo, la principal banda criminal de Colombia, y la disidencia del Frente 33 de las antiguas FARC, que el año pasado atacó con disparos el helicóptero del presidente Iván Duque cuando se aproximaba al aeropuerto de Cúcuta.



El general Omar Esteban Sepúlveda, comandante de la Segunda División del Ejército, aseguró que la institución «rechaza estos actos terroristas, cobardes y violadores de todos los derechos humanos y del Derecho Internacional (DIH), que bandidos del ELN han desarrollado contra las tropas».



Igualmente, las autoridades reportaron un ataque contra la Policía en el municipio de Remedios, en el departamento de Antioquia (noroeste), que no dejó lesionados, y otros dos en Bugalagrande y Tuluá, en el Valle del Cauca (suroeste), en el que un uniformado fue herido por un disparo.



También hubo un hostigamiento contra la estación policial del municipio de Corinto, en el convulso departamento del Cauca, donde tampoco fueron registrados heridos.

Foto referencial